Surkeat luvut työttömyydestä julki – ”Karvas pettymys”

Työttömien määrä jatkoi kasvuaan elokuussa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tilastokeskuksen mukaan 15-74 -vuotiaita työttömiä oli elokuussa 53 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Samalla työllisten määrä väheni 23 000:lla.

20-64 -vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku oli 75,7 prosenttia.

PÄÄMINISTERI Petteri Orpo (kok.) sanoi eduskunnan kyselytunnilla aiemmin syyskuussa, että työllisyyden parantuminen olisi alkanut ja että ensi vuodelle odotetaan jo selkeästi parempia työllisyyslukuja.

Elokuun luvut eivät kuitenkaan vielä näytä merkkejä toivotusta käänteestä.

Naisten työllisyys heikkeni enemmän kuin miesten. Työllisiä naisia oli elokuussa 17 000 vähemmän, kun taas työllisiä miehiä oli 6 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Samalla työttömyysasteen trendiluku nousi 10 prosenttiin. Heinäkuussa se oli 9,8 prosenttia.

- Yhtä korkeaa työttömyysastetta ei löydy työvoimatutkimuksen nykyisestä, vuodesta 2009 alkavasta trendisarjasta, kertoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Joanna Viinikka tiedotteessa.

Kausitasoittamaton työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli elokuussa 9,3 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 7,5. Aiempiin vuosiin verrattuna elokuun työttömyysaste on viimeksi ollut korkeampi vuonna 1998, jolloin se oli 10,2 prosenttia.

Tilastokeskus huomauttaa, että luku ei tosin ole täysin vertailukelpoinen, sillä työvoimatutkimuksen menetelmät ovat sittemmin uudistuneet.

PELLERVON taloustutkimuksen vanhempi ekonomisti Henna Busk totesi, että luvut ovat odotettuakin synkemmät.

- Oli kyllä odotettavissa, että työttömyys vielä loppuvuonna nousee, mutta näin jyrkkä kohoaminen työttömyysasteessa oli arvioitua suurempi.

Busk pitää huolestuttavana sitä, että erityisesti nuorten työttömyys on ollut nousussa.

- Työuran aloitus taantumassa voi aiheuttaa pitkiä ja pysyviä kielteisiä vaikutuksia ansioihin ja urakehitykseen sekä lisätä syrjäytymisriski, Busk sanoo tiedotteessa.

Vaikeasta tilanteesta kertoo myös se, että aiemmin varovaisesti piristynyt yksityisen sektorin työllisyys on heikentynyt, Busk huomautti.

Samoilla linjoilla oli myös Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist, joka luonnehti työttömyyslukuja karvaaksi pettymykseksi.

- Talouden elpyminen ei ole käynnistynyt toivotusti, ja nyt pitkä heikko suhdanne alkaa heijastua enenevässä määrin työttömyysongelmana. Osittain on kyse poikkeuksellisen huonosta kesätyökaudesta, mutta missään nimessä se ei ole koko selitys, Appelqvist pohtii tiedotteessa.

Työvoiman tarjonta on pysynyt hyvällä tasolla, joten kasvupotentiaalia olisi, jos työvoiman kysyntä virkoaisi, hän huomauttaa.

SUOMEN Yrittäjien ekonomisti Roope Ohlsbom arvioi, että kuluttajien heikko luottamus näkyy myös työllisyydessä.

- Suomen taloutta jarruttaa työttömyyden ja heikon luottamuksen kierre. Kasvava työttömyys horjuttaa kuluttajien luottamusta, mikä vähentää yksityistä kulutusta. Heikko yksityinen kulutus lisää työttömyyttä entisestään ja kierre on valmis, Ohlsbom toteaa tiedotteessa.

Työllisyyden elpyminen edellyttää kuluttajien luottamuksen vahvistumista ja vientikysynnän piristymistä, hän sanoi. Myönteisiä merkkejä saadaan laskeneista koroista sekä matalana pysyneestä inflaatiosta, jotka tukevat kuluttajien ostovoimaa. Optimismia varjostaa presidentti Donald Trumpin arvaamaton ulkopolitiikka ja Venäjän hyökkäyssota.

- Poikkeuksellinen geopoliittinen epävarmuus jarruttaa työmarkkinoiden käännettä myös Suomessa, Ohlsbom arvioi.

Asuntoluotottaja Hypon pääekonomisti Juho Keskinen huomautti kommentissaan, että työttömyysastetta nostaa myös työvoiman tarjonnan eli työikäisen väestön kasvu. Sitä on kasvattanut nettomaahanmuutto, joka kääntyi kasvuun vuonna 2022.

- Uusia avoimia työpaikkoja syntyy matalasuhdanteessa vain vähän, ja samaan aikaan voimakas nettomaahanmuutto on kasvattanut työvoimaa. Tulijat ovat keskimäärin kolmekymppisiä ja valtaosin työikäisiä, mutta koulutus- ja ammattitausta vaihtelee tekniikasta ja ICT:stä hoivaan ja palveluihin. Olennaista on, että he hakeutuvat työmarkkinoille myös heikossa suhdanteessa, Keskinen sanoi tiedotteessa.

ELY-keskusten Työllisyyskatsaus kertoi, että pitkäaikaistyöttömien määrä jatkoi kasvuaan.

Yli vuoden työttöminä olleita oli elokuussa 129 200 eli 32 300 enemmän kuin vuotta aiemmin. Yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 62 700, mikä on 10 900 enemmän kuin viime vuoden elokuussa.

Työttömyys kasvoi kaikissa ikäryhmissä. Yli 55-vuotiaita työttömiä oli liki 80 000 eli 6 500 enemmän kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 5 200 enemmän kuin vuosi sitten.

Avoimien työpaikkojen määrä nousi verrattuna viime vuoteen. Elokuussa oli avoinna 55 800 työpaikkaa, mikä on 1 500 enemmän kuin vuosi sitten.