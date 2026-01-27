Surkeat työttömyysluvut pöytään – SDP:stä roimitaan Orpoa: ”Aiheuttavat jo pahempaa jälkeä kuin 90-luvun lama”

Tilastokeskuksen mukaan Suomen työttömyys jatkoi edelleen nousuaan joulukuussa.

Työttömyysasteen trendiluku oli 10,7 prosenttia, kun se marraskuussa oli 10,6. Työttömiä oli 51 000 enemmän kuin vuotta aiemmin, ilmenee työvoimatutkimuksesta.

SDP:n kansanedustajat vaativat joukolla hallitukselta toimia.

– Hallituksen on viimein avattava silmänsä siihen, että Suomi on ajautunut Euroopan huonoimman työttömyyden maaksi. Luvut heikkenevät kuukaudesta toiseen ja työttömyys on korkeimmillaan sitten vuoden 2009. Suomi kamppailee Euroopan korkeimman työttömyyden ja heikoimmin kehittyvän työllisyyden kanssa. Tätä ei voi selittää pelkästään suhdanteilla, sillä ne ovat samat kaikkialla Euroopassa, Juha Viitala sanoo tiedotteessaan.

Piritta Rantasen mukaan hallitus on vienyt ihmisten luottamuksen muun muassa heikentämällä työsuhdeturvaa ja leikkaamalla työttömyysturvaa.

– Tämä työttömyyden järkyttävä lisääntyminen ei ole pelkkä numero. Kyse on satojentuhansia ihmisten arjesta. Orpon ja Purran puheissa on viimeisen kolmen vuoden ajan vilissyt vain sana leikkaus. Ei ihmetytä ollenkaan, että suomalaisten usko tulevaisuuden näkymiin on heikko, hän sanoo tiedotteessaan.

Timo Suhonen puolestaan nostaa esiin kokoomuksen ennen viime eduskuntavaaleja käyttämän vaalimainoksen ”Onpa melkoinen sotku. Kukahan tämän kaiken siivoaa”.

– Näyttää siltä, että Orpon ennen vaaleja toteama ”Kukahan tämänkin sotkun siivoaa?” olikin ennuste hänen oman hallituksensa tekemästä sarjasta työttömyyttä lisääviä päätöksiä, jotka aiheuttavat jo pahempaa jälkeä kuin 90-luvun lama. Eikä hallitus edelleenkään herää toimiin, hän sanoo tiedotteessaan.

Lauri Lyly taas huomauttaa tiedotteessaan, että aktivointitoimissa oli 14 100 vähemmän kuin vuosi sitten. Aktivointipalveluissa olevien määrä oli vuoden lopussa 82 100 henkilöä.

– Aktivointiaste vain laskee, vaikka suunta pitäisi olla toinen. Työttömien osaamisen päivittäminen olisi nyt parasta tehdä juuri nyt ja sillä tavalla madaltaa työllistymisen kynnystä. Työttömiä työnhakijoita ja aktivointitoimissa olevia on yhteensä 433 600 henkilöä! Tämä on todellinen määrä työttömiä.

Niina Malm muistuttaa, että hallitus lupasi Suomeen 100 000 uutta työpaikkaa, mutta sai aikaan ennätysmäärän työttömiä.

– Nyt jopa kokoomuksen omista riveistä on myönnetty, ettei lupauksia tulla saavuttamaan, hän sanoo tiedotteessaan.