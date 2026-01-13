Palkittu politiikan aikakauslehti.
13.1.2026 16:28 ・ Päivitetty: 13.1.2026 16:28

Susijahti päättynee pian – kiintiöstä enää parikymmentä jäljellä

iStock
Suomessa oli ennen metsästyksen aloittamista arviolta 430 sutta.

Valtaosa tämän vuoden sallitusta sadan suden kiintiöstä on kaadettu, ilmenee Suomen riistakeskuksen tiedoista. Vuoden alusta alkaen Suomessa on metsästetty luvallisesti kaikkiaan yli 80 sutta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Sudenmetsästys on päättynyt kymmenellä kiintiöalueella. Tiistaina kerrottiin, että myös Lauhanvuoren alueella kiintiö on tullut täyteen.

Kiintiöiden perusteella metsästettäviä susia on enää vajaat parikymmentä yhteensä kuudella alueella Kaakkois-Suomessa, Pohjois-Karjalassa, Uudellamaalla sekä Pohjanmaan maakunnissa.

Suden metsästysaika jatkuu 10. helmikuuta asti. Suden ympärivuotisesta rauhoituksesta luovuttiin vuodenvaihteessa.

