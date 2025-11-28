Palkittu politiikan aikakauslehti.
Talous

28.11.2025 11:36 ・ Päivitetty: 28.11.2025 11:37

Suuri suklaahuijaus Pohjanmaalla – yrittäjä valmistutti valeherkkuja

Pohjanmaan poliisilaitos kertoo paljastaneensa laajan suklaahuijauksen: paikallisen karkkiyrittäjän epäillään myyneen väärennettyä suklaata väärillä tuotemerkeillä viime syksynä.

Suklaavalmisteissa on myös huijattu kuluttajaa puutteellisilla tuoteselosteilla: allergisille tällaiset paikkansapitämättömät sisältötiedot voivat olla hengenvaarallisia.

Esitutkinta asiasta on valmistunut ja vyyhti siirtyy nyt syyteharkintaan, Pohjanmaan poliisi kertoo tiedotteessaan. Rikosnimikelista on harvinaisen pitkä: siinä on muun muassa törkeä kavallus, petos, teollisoikeus- ja markkinointirikos.

Samasta yrittäjästä on käynnissä myös toinen tutkinta törkeistä petosepäilyistä: hänen arvellaan myyneen liiketoimintaansa moneen kertaan eri yrityksille ja yksityisille tämän vuoden aikana.

Yrittäjän omaisuutta on määrätty vakuustakavarikkoon noin 150 000 euron arvosta.

RUOKAHUIJAUKSET ovat yleensä Suomessa suhteellisen pieniä, ja niistä annetaan varsin lieviä tuomioita. Yleisin rikos on myydä ulkomaisia raaka-aineita tai elintarvikkeita kotimaisina tai väärennetyin valmistusmerkinnöin varustettuina.

Useimmiten kokonaan väärennettyjen tai jopa terveydelle vaarallisten vale-elintarvikkeiden maahantuonnin pysäyttää tullin ja ruokaviranomaisten valvonta.

EU-alueella ruokahuijaukset ovat teollista ja ammattimaista toimintaa, ja niistä koituu vuosittain arviolta miljardien eurojen rikoshyötyjä.

