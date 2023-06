Sveitsin parlamentin alahuone hylkäsi sveitsiläisvalmisteisten aseiden toimittamisen Ukrainalle

Sveitsissä parlamentin alahuone on hylännyt ehdotuksen, joka olisi antanut luvan sveitsiläisvalmisteisten aseiden toimittamiseen Venäjän hyökkäyssodalta puolustautuvalle Ukrainalle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ehdotusta Sveitsin kansallisneuvostossa torstaina vastusti 98 edustajaa ja puolsi 75.

Oikeistopopulistisen Sveitsin kansanpuolueen edustajan Jean-Luc Addorin mukaan lakiehdotuksen hyväksyminen tarkoittaisi sitä, että Sveitsi sitoutuisi sodan toiseen osapuoleen. Tämä taas rikkoisi neutraaliuden periaatetta.

Addorin puolue on suurin Sveitsin kansallisneuvostossa.

Sveitsin pitkäaikainen neutraaliuden periaate on ollut erittäin kiistelty kysymys sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajan hyökkäyksensä Ukrainassa viime vuoden helmikuussa.

KANSALLISNEUVOSTON äänestys järjestettiin samoihin aikoihin, kun Sveitsin presidentti Alain Berset tapasi Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin Moldovassa Euroopan poliittisen yhteisön kokouksessa. Parivaljakko keskusteli myös sotamateriaalin viennistä.

Alppivaltio Sveitsi ei ole EU:n jäsenmaa mutta on mukaillut unionia sen Venäjälle asettamien pakotteiden osalta. Sveitsi ei sen sijaan ole joustanut samalla lailla sotilaallisesta puolueettomuudestaan.

Ukrainan ja liittolaistensa painostuksesta huolimatta Sveitsi ei ole tähän mennessä antanut muille maille lupaa toimittaa hallussaan olevia sveitsiläisvalmisteisia aseita Ukrainalle.

Sveitsi on torjunut muun muassa Saksan, Espanjan ja Tanskan pyynnöt. Perusteluissaan maa on viitannut sotamateriaalia koskevaan lakiin, joka estää tarvikkeiden viennin kolmanteen maahan, jos kyseinen valtio on kansainvälisen aseellisen konfliktin osapuoli.

MOLDOVAN kokouksessa Ukraina ja Moldova peräänkuuluttivat eurooppalaisilta johtajilta lisää tukea Venäjän hyökkäystä vastaan.

Berset kuvaili Twitterissä keskustelunsa Zelenskyin kanssa olleen tuottoisa. Sveitsiläispresidentin mukaan he keskustelivat tilanteesta Ukrainassa, sveitsiläisestä humanitaarisesta avusta ja jälleenrakentamisesta.

Sveitsin yleisradioyhtiö RTS:n mukaan presidenttien keskustelu oli kestänyt 25 minuuttia. Berset kertoo RTS:lle, että kaksikko oli keskustellut myös muun muassa Sveitsin näkemyksestä liittyen aseiden vientiin kolmansiin maihin.

- Noudatamme lakiamme. Olemme alusta alkaen osoittaneet, että emme suhtautuneet tapahtumiin välinpitämättömästi, olimme vahvasti sitoutuneita Ukrainan rinnalla, Berset sanoi.

- Tänä päivänä tärkeintä on olla yhtenäinen ja olla sietämättä sitä, mitä itäisessä Ukrainassa tapahtuu ja sitä, että yksi maa marssii toista vastaan, presidentti jatkoi.