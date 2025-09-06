Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ulkomaat

6.9.2025 11:05 ・ Päivitetty: 6.9.2025 11:33

SVT: Itämeren alueella yli 120 000 lentoa joutui alkuvuonna Venäjän häiritsemäksi

iStock

Ruotsissa ja muualla Itämeren alueella lähes 123  000 lentoa joutui alkuvuonna Venäjän häiritsemäksi. Asiasta uutisoi eilen illalla Ruotsin yleisradio SVT.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Venäjä häiritsi tämän vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana signaaleillaan lentojen gps- ja muita satelliittijärjestelmiä aiheuttaen vakavan vaaran lentoturvallisuudelle.

Ruotsin viranomaiset ovat SVT:n mukaan pystyneet paikantamaan häirintää aiheuttaneita laitteita Venäjän Kaliningradiin, Pietariin, Smolenskiin ja Rostoviin.

Asia on käynyt ilmi SVT:n näkemästä raportista, jonka ovat laatineet Ruotsin ja viiden muun maan viranomaiset Itämeren alueella.

