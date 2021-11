Syanidia jauhelihaan – miestä syytetään susien myrkyttämisestä

Lieksalaisen miehen syytetään metsästäneen susia myrkkysyöteillä. Syyttäjä vaatii hänelle 8-10 kuukauden ehdollista vankeusrangaistusta törkeästä metsästysrikoksesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Syytteen mukaan mies käytti syöteissä muun muassa strykniininitraattia ja syanidia, joita hän sekoitti jauhelihaan. Jauhelihasta valmistettuja nyyttejä hän kätki esimerkiksi kuolleisiin lintuihin tai muihin pienempiin eläimiin.

Susi on rauhoitettu eläin, jota saa metsästää vain poikkeusluvalla. Rauhoitussäädöksen rikkomisen lisäksi mies on syyttäjän mukaan käyttänyt metsästyslaissa kiellettyä pyyntimenetelmää.

Rikosepäily ajoittuu vuosille 2017-2020. Syyttäjän mukaan mies on myrkkysyöteillä tappanut, vahingoittanut tai karkottanut yhteensä ainakin toistakymmentä sutta.

Myrkkysyöttejä on syytteen mukaan viety maastoon useita kymmeniä Lieksan, Juuan ja Kuhmon alueilla.

Rajavartiolaitos löysi keväällä 2020 maastosta kaksi koskematonta myrkkysyöttiä. Sittemmin syytetyn asunnolta löytyi valmiita myrkkysyöttejä, niiden valmistusvälineitä sekä myrkkyjä.

Syytteen mukaan mies etsi maastossa havaintoja susista ja niiden jäljistä sekä hankki internetin keskustelupalstoilla muilta henkilöiltä tietoja susihavainnoista. Tarkoituksena oli syyttäjän mukaan sijoittaa myrkkysyötit sellaisiin paikkoihin, joissa sudet ne todennäköisimmin söisivät.

Teon motiivit vaikuttavat liittyvän susien syytetylle aiheuttamiin vahinkoihin. Syytteestä ilmenee, että sudet ovat tappaneet kaksi syytetyn omistamaa koiraa talvella 2018-2019.

Metsästysrikos on syyttäjän mukaan törkeä, koska myrkkysyöttien kohteena on ollut suuri määrä eläimiä ja teko on tehty erityisen suunnitelmallisesti. Lisäksi myrkkysyötit ovat aiheuttaneet vaaraa myös muille luonnoneläimille kuin susille sekä irrallaan oleville kotieläimille, syyttäjä toteaa.

Juttua käsitellään tänään Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa.