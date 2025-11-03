Työmarkkinat
3.11.2025 09:34 ・ Päivitetty: 3.11.2025 09:34
Syke aloittaa yt:t – enintään 80 irtisanotaan
Suomen ympäristökeskus (Syke) käynnistää yhteistoimintaneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 80 henkilön irtisanomiseen.
Neuvottelut kohdentuvat Syken tiedotteen mukaan koko henkilöstöön. Taustalla on nopeasti heikentyvä taloustilanne.
Valtionhallinnon tuottavuusohjelma leikkaa Syken toimintamenomäärärahoja, edellisen hallituksen päättämät erillisrahoitukset loppuvat, ja muukin ulkoinen rahoitus on Syken mukaan laskusuunnassa.
Ympäristökeskuksen kokonaisrahoitus on vähenemässä vuoteen 2028 mennessä arviolta noin 17 prosenttia vuoden 2025 rahoituksesta, joka on noin 81,3 miljoonaa euroa.
Syken rahoituksesta noin 40 prosenttia muodostuu valtion talousarviossa osoitetusta toimintamenomäärärahasta ja 60 prosenttia ulkopuolisesta rahoituksesta. Toimintamenomääräraha kytkeytyy suoraan ulkopuolisen rahoituksen määrään, sillä sitä käytetään kiinteiden kustannusten ohella omarahoitusosuutena ulkoisen rahoituksen hankkeissa.
Syken mukaan kummatkin rahoituslähteet ovat valtion budjettileikkausten myötä supistumassa lähivuosina. Samanaikaisesti kilpailu tutkimusrahoituksesta kiristyy edelleen, ja omarahoituksen heiketessä ulkoisen rahoituksen vastaanottamisesta tulee vaikeampaa.
HENKILÖSTÖMENOJA pyritään vähentämään 6,9 miljoonalla eurolla vuoteen 2028 mennessä. Sopeuttamisen arvioidaan johtavan enintään 80 henkilön palvelussuhteen irtisanomiseen ja enintään 25 henkilön palvelussuhteen osa-aikaistamiseen.
Lisäksi jätetään korvaamatta eläkkeelle siirtyviä ja muista syistä irtisanoutuvia henkilöitä, ja hankkeisiin liittyviä määräaikaisia työsuhteita tulee jatkossa olemaan nykyistä vähemmän. Sykessä on tällä hetkellä runsaat 700 työntekijää. Henkilöstön määrä laskee siis noin 15 prosenttia.
Lähivuosien aikana Syke siirtyy yhteisiin toimitiloihin muiden valtion virastojen kanssa kaikilla toimipaikoillaan.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.