Syke: Kunnat puhdistuivat – päästömäärä väheni

Kuntien kasvihuonekaasupäästöt laskivat viime vuonna edellisvuoteen verrattuna, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke.

Viime vuoden ennakkolaskentatietojen perusteella Suomen kasvihuonekaasupäästöt laskivat noin viisi prosenttia vuodesta 2023.

Eniten vähenivät sähkön ja kaukolämmön päästöt. Sähkön tuotannossa tuulivoiman osuus kasvoi yhä, ja kaukolämmön tuotannossa kivihiilen ja turpeen käyttöä vähennettiin. Kulutussähkön päästöt vähenivät noin 24 prosenttia, sähkölämmityksen päästöt noin 34 prosenttia ja kaukolämmön päästöt noin 19 prosenttia.

Lisäksi päästöt pienenivät hieman muun muassa öljylämmityksen, teollisuuden ja jätteiden käsittelyn sektoreilla.

TIELIIKENNE oli ainoa sektori, jonka päästöissä oli kasvua edellisvuoteen verrattuna. Sen päästöt kasvoivat noin neljä prosenttia. Syken mukaan päästöjen kasvu johtui pääosin liikennepolttoaineiden bio-osuuden laskemisesta. Tieliikenteen osuus päästöistä on jo noin kolmannes, kertoo Syken erikoissuunnittelija Jari Rantsi tiedotteessa.

Suomen kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet 40 prosenttia vuodesta 2005 ja 43 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna.

Päästöt on laskettu Hinku‐laskentasääntöjen mukaisesti ilman päästöhyvityksiä.