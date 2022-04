SYL luovuttaa terveisensä ministerille pyykkisäkissä: ”Nyt on aika pestä opiskelijoiden likapyykit”

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) luovuttaa ylioppilaskuntien terveiset hallituksen kehysriiheen likapyykkinä pyykkisäkissä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Säkki on osoitettu tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurviselle (kesk.). Säkissä on jokaiselta ylioppilaskunnalta lakana, johon on kerätty ylioppilaskunnan terveiset.

– Korona-aika on koetellut opiskelijoita valtavasti. Tiede ja koulutus vaativat merkittäviä panostuksia. Siksi haluamme muistuttaa, että viimeistään nyt on aika pestä opiskelijoiden likapyykit, SYL:n puheenjohtaja Konstantin Kouzmitchev toteaa tiedotteessa.

Pyykin luovuttamisen lisäksi opiskelijat aikova t päivystää Säätytalon edessä kehysriihen aikana tiistaina ja keskiviikkona.