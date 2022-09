Synkkä lukema pöytään euroalueelta: 10 % – ”Inflaatiokuvaan ei ole odotettavissa nopeaa helpotusta”

Euroalueen inflaatio nousi syyskuussa 10,0 prosenttiin, kertoo EU:n tilastoviranomainen Eurostat. Energian hinnat kohosivat yli 40 prosenttia vuoden takaisesta. Myös ruoka kallistui keskimääräistä enemmän. Hitainta inflaatio oli palveluissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Verrattuna elokuuhun kuluttajahintojen nousu kiihtyi selvästi. Elokuussa inflaatio laukkasi 9,1 prosentin tahtia. Lukemat ovat korkeimmat euron historiassa.

- Euroalueen kuluttajahintojen nousuvauhti kiihtyi syyskuussa ennakoituakin voimakkaammin lisäten paineita Euroopan keskuspankin merkittävää rahapolitiikan kiristämistä kohtaan, arvioi OP:n seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäisen kommentissaan.

Hänen mukaansa EKP:n kannalta erityisen huolestuttavaa on se, että hintojen nousu osoittaa yhä selvempiä laaja-alaistumisen merkkejä.

EKP nosti ohjauskorkojaan 0,75 prosenttiyksikköä syyskuun korkokokouksessaan nostettuaan niitä 0,5 prosenttiyksikköä jo heinäkuussa. Lisäksi pankki on signaloinut jatkavansa korkojen nostoja.

EKP:N tavoitteena on kahden prosentin inflaatio, mistä euroalue on loitontunut ohjauskorkojen nostoista huolimatta. Korkojen noston tarkoitus on suitsia inflaatiota, mutta vaarana on, että euroalueen talous vajoaa taantumaan.

- Nyt julkaistut luvut antavat perusteita korkojen nostolle myös lokakuun kokouksessa. Ennustamme EKP:n tekevän lokakuussa 0,75 prosenttiyksikön noston ja jatkavan koronnostosykliä joulukuussa 0,50 prosenttiyksikön nostolla hintapaineiden hillitsemiseksi, Hännikäinen kirjoittaa.

EKP:n perusrahoitusoperaatioiden korko nousisi näin alkukesän nollasta prosentista 2,5 prosenttiin. Talletuskorko kohoaisi -0,5 prosentista 2,0 prosenttiin.

- Inflaatiokuvaan ei ole odotettavissa nopeaa helpotusta, sillä energiahintojen kehitykseen liittyy merkittävää epävarmuutta energiahuollon kysymysmerkeistä johtuen, Hännikäinen varoittaa.

ENERGIAN hinnat kohosivat euroalueella syyskuussa 40,8 prosenttia, kun elokuussa tahti oli 38,6 prosenttia. Elintarvikkeiden, alkoholin ja tupakan kohdalla hintojen nousu kiihtyi 11,8 prosenttiin 10,6 prosentista.

Teollisuudessa ilman energiasektoria hinnat nousivat vajaat kuusi prosenttia ja palveluissa runsaat neljä prosenttia. Kummassakin hintojen nousu kiihtyi elokuuhun verrattuna.

Voimakkaasti vaihtelevista energian ja elintarvikkeiden hinnoista puhdistettu niin sanottu pohjainflaatio nousi 4,8 prosenttiin. Hännikäinen ennakoi, että myös EKP:n tarkasti silmällä pitämä pohjainflaatio tulee pysymään vielä pitkään pankin tavoitetason yläpuolella.

VOIMAKKAIMMIN inflaatio runteli syyskuussa Viroa, jossa kuluttajahinnat kohosivat peräti 24,2 prosenttia vuoden takaisesta. Myös Latviassa ja Liettuassa inflaatio on kiihtynyt selvästi yli 20 prosenttiin.

Suomessa Eurostatin ilmoittama inflaatio oli 8,4 prosenttia, mutta Eurostatin ilmoittama inflaatio on yleensä hieman korkeampi kuin Tilastokeskuksen ilmoittama. Elokuussa Tilastokeskus kertoi Suomen inflaation olevan 7,6 prosenttia, kun Eurostat ilmoitti Suomen inflaation olevan 7,9 prosenttia.

Suomessa inflaatio on euromaiden alhaisimpia. Vain Maltalla ja Ranskassa kuluttajahinnat ovat nousseet verkkaisemmin kuin Suomessa.

Suurimmassa euromaassa Saksassa inflaatio nousi syyskuussa 10,9 prosenttiin elokuun 8,8 prosentista.