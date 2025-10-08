Palkittu politiikan aikakauslehti.
8.10.2025 10:30 ・ Päivitetty: 8.10.2025 10:31

Synkkä päivä vienninedistäjille: näin monta Business Finland irtisanoo

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Valtion vienninedistäjän Business Finlandin muutosneuvottelut päättyivät keskiviikkona. Niiden lopputuloksena yhteensä 46 työntekijää irtisanotaan, tiedotteessa kerrotaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Muutosneuvotteluiden kerrottiin alun perin voivan johtaa enimmillään 65 ihmisen irtisanomiseen.

Lisäksi olennaisia muutoksia työtehtäviin ja työsopimuksen ehtoihin arvioitiin tulevan noin 100 ihmiselle. Vähäisempiä työnjohdollisia tehtävämuutoksia kohdistuu noin 150 ihmiseen.

Neuvottelut koskivat koko Business Finlandin henkilöstöä, mutta eivät heitä, jotka ovat siirtymässä ulkoministeriöön vuodenvaihteessa.

Business Finlandilla työskentelee yhteensä 650 ihmistä 37 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa.

Neuvottelut johtuivat organisaatiouudistuksesta ja valtion tekemistä leikkauksista.

