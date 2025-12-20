Synkkää – etelässä musta joulu, maan pohjoisosassa lunta

Suomessa lumiraja kulkee tällä hetkellä viistosti suurin piirtein Torniosta Kuhmoon ulottuvalla linjalla. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Suomeen ennustetaan laajasti mustaa joulua maan pohjoisosaa lukuun ottamatta. Ilmatieteen laitos ennakoi, että lumiraja pysyy suunnilleen paikoillaan, eli Meri-Lapin ja Kainuun tienoilla.

- Se kulkee tällä hetkellä suunnilleen Kuhmo-Tornio-linjalla. Oulussakin näyttää sulavan paikoin, sanoo päivystävä meteorologi Hannu Valta STT:lle lauantaina alkuillasta.

Myös tämän linjan eteläpuolella on joitain lumisia paikkoja.

Tällä hetkellä lumettomille alueilla ei ole odotettavissa merkittäviä lumisateita ennen joulua.

SUNNUNTAINA ja maanantaina ympäri maata voi sataa hentoja lumikuuroja.

- Hipsuttelee vähän, korkeintaan ehkä sentti sinne tai tänne, paikallisia heikkoja lumikuuroja.

Pohjoiseen on luvassa tiistaina lisää lunta, mutta se ei näillä näkymin yllä nykyistä lumirajaa etelämmäksi. Oulunkin seudulla joulu uhkaa jäädä lumettomaksi.

SÄÄN odotetaan kuitenkin kylmenevän hetkellisesti. Suomen keskivaiheilla lämpötila kylmenee jo sunnuntaina. Maanantaina sää kylmenee etenkin maan pohjois- ja itäosissa. Lapissa pakkanen voi yltää 20 asteeseen.

Tiistaina pakkasen odotetaan yltävän jo Etelä-Suomeen saakka.

- Koko maassa on selvästi pakkasta, Valta kuvailee.

Maa voi kuuran vuoksi muuttua hieman valkoiseksi.

Samalla pohjoisesta alkaa virrata lämpimämpää ilmaa, ja jouluaattona suuressa osassa Suomea voidaan olla nollan tuntumassa.