Syvän päädyn pienpuoluekenttä meni uusiksi – näillä salaliitoilla pärjäsi nyt vaaleissa parhaiten

Venäjälle suopeat rokotevastustajat olivat vaaleissa äänestäjille houkuttelevampia hahmoja kuin Liberaalipuolueen ekonomistit ja tohtorit. Uusnatsejakin kannatetaan enemmän kuin vuosikymmeniin. Petri Korhonen Demokraatti

Vaalit olivat taas hyvä tapa mitata erilaisten suomalaisten vaihtoehtoryhmien todellista kannatusta.

Moni vaalivoittoa etukäteen varmana pitänyt pienpuolue sai huomata, että Instagram-tykkäysten tai TokenTube-videokanavan peukutusten määrä ei korreloinutkaan suoraan äänisaaliin kanssa.

(Toisaalta julistihan Hjallis Harkimokin etukäteen Liike Nytin tavoitteeksi vähintään 20 kansanedustajaa.)

Pelkällä lahjakkuudellakaan ei politiikassa menesty. Julkisuudessa huippuosaajien joukoksi profiloitunut Liberaalipuolue sai koko maasta yhteensä 14993 ääntä.

Puolueen imago ei ole pelkästään brändäyksen tulosta: ihan jo ehdokkaiden taidon, tiedon ja työelämämeriittien perusteella liberaaleissa on poikkeuksellisen paljon yhteiskunnallista osaamista.

SILTI liberaaleihin verrattuna paljon paremmin äänestäjiä vakuutti koronarokote-epäilyistä voimansa ammentava Vapauden liitto.

Entisen perussuomalaisen kunnallispoliitikon Ossi Tiihosen johtaman liiton listoilla oli joitain hämmentävän sekavia puhuvia ehdokkaita, jotka vakavissaan väittävät eliittipedofiilien piilottelevan Suomenkin tunneleissa lapsia salaisia orgioitaan varten.

Osa liiton aktiiveista on kerännyt somessa kohtuullisen suuren yleisön kertomalla miten korona on sumutusta, rokotteet tappavat ihmisiä ja tuulivoimaloista leviävät infraäänet sairastuttavat kansaa. Energiakriisikin on suuryritysten masinoimaa huijausta ja talouden uudelleenjärjestelyä. Nato-jäsenyys on pahasta.

Listoilla oli joitain Venäjän agendan eteen somessa ahkeroineita vaikuttajia. Moni riviehdokas tuntui vaalikonevastausten perusteella pitävän Venäjän Ukraina-hyökkäystä vähintään ymmärrettävänä, monin eri salaliittoperustein.

Kaikesta faktakriittisyydestään huolimatta puolue sai 27 526 äänestäjää uskomaan itseensä.

Ei ihme, että Vapauden liitto aikoo menestyksen innoittamana vain parantaa juoksuaan.

”Globaalin eliitin agenda tulee jatkumaan riippumatta siitä, millainen hallituksen kokoonpano syntyy… Pahimmassa tapauksessa Suomi ajetaan sotaan Venäjää vastaan”, puolueen kotisivuilla varoitetaan.

Pientä rakoilua tosin on havaittavissa: muutama Vapauden liiton ehdokas on nyt vaalien jälkeen riitautunut julkisesti entisten liike- tai aatetoveriensa kanssa. Myös liittoa tukeneiden koronainfluensserien kesken on näkynyt enemmän eripuraa kuin kertaakaan pariin vuoteen.

EDELLISESSÄ eduskunnassa istunut Valta kuuluu kansalle -puolue jäi nyt pahasti Vapauden liiton ja muiden ex-persufraktioiden jalkoihin.

8473 äänen voimalla ei Suomea muuteta puheenjohtaja Ano Turtiaisen toivomaksi, Vanhan Testamentin ohjeiden mukaan eläväksi valtioksi.

Turtiaista saa muutenkin kiittää VKK:n hajottamisesta: hänen talvella puoluekoneistossa tekemät puhdistuksensa sekä uskonnollisten maailmanloppunäkyjen paasaaminen vieroittivat varmasti monet entiset kannattajat etsimään parempaa äänestettävää.

Eikä Jouko Pihon kaltaisten evankelistojen, saati propagandadosentti Johan Bäckmanin ja Putin-mielisten suomenvenäläisten julkkisten ottaminen ehdokaslistalle ollut äänimäärän perusteella kovin onnistunut peliliike.

Turtiainen itse sanoo vaalitulosta ”kaikkialla olevien vapaamuurarien” manipuloimaksi. Hän onkin vedonnut somessa Venäjään, että itänaapuri tulisi tänne turvaamaan vaalien ääntenlaskennan uusinnan. Tiettävästi pyyntöön ei ole vielä vastattu.

OSA alkuperäisistä turtiaislaisista on voinut siirtyä Vapauden liiton lisäksi samasta rokotevastaisuuden ja salaliittouskovien syvästä päädystä kalastelevan Kristallipuolueen riveihin.

Kristalliväki vastustaa myös vääränlaista maahanmuuttoa, EU:ta ja militarisointia, mutta vakuuttaa tekevänsä sitä vihan sijaan rakkaudella.

Jopa Venäjän toiminta Ukrainassa sai monilta kristalliaktiiveilta rakkaudellista tukea, koska kyseessä on lännen savuverhokseen luoma, maailman haltuunottoon tähtäävä kriisi.

Vaaleissa 4880 suomalaista äänestäjää vakuuttui näistä teeseistä.

HÄMMENTÄVINTÄ oli, miten suomalaista demokratiaa halveksiva, fasistiseen yhteiskunnalliseen kumoukseen tähtäävä Sinimusta liike teki näissä vaaleissa historiaa.

Tuskin mikään poliittinen ryhmä on onnistunut sumuttamaan oikeusministeriön virkamiehiä näin perusteellisesti, puoluerekisteriin pääsemiseen asti.

Tuskin mikään poliittinen ryhmä on onnistunut sumuttamaan oikeusministeriön virkamiehiä näin perusteellisesti.

Toki se ei ollut edes vaikeaa: yhteisö vain lupasi ministeriölle poistaa säännöistään ylimääräiset Hitlerin filosofian ihannoinnit, että rekisteröinti onnistuisi. Rekisteröinnin jälkeen puolueohjelmiin ja teksteihin palautui Adolfin faniklubin henki.

Puolueaktiivit käyttivätkin vaalien tuomaa lisäjulkisuutta hyväkseen ja pauhasivat kampanjoinnin aikana mielensä mukaan jo ennestään tuttua juutalaisvastaista puppua.

Kun vaalikoneista vertailee Sinimustien ehdokkaiden mielipiteitä, yksi selkeä piirre Nato-vastustuksen lisäksi on ekologinen ääriajattelu, haave paluusta omavaraiseen kaskenpolttoon ja luomuviljelyyn.

Myös väkivaltafantasiat sekä aseharrastuksen yleisyys yllättävät. Moni Sinimustien aktiivi vaikuttaa puheidensa tai somekäytöksensä perusteella sen verran akselerationistilta, että aselupien peruutusehtojen luulisi täyttyvän kevyesti.

Yli 2300 suomalaista äänestäjää jakoi kuitenkin tämän ajatusmaailman. Uusnatsien aiemman, Suomessa kielletyn Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen jäsenmääräksi arvioitiin aikoinaan 100-200 ihmistä.

MAUSOLEUMIVASEMMISTO sen sijaan menetti asemiaan rasistisille oikeistovoimille.

Vaikka monet keskeiset teemat Nato- ja USA-vastaisuuteen asti olivat samoja kuin äärioikeistolla, Suomen Kommunistinen puolue sai nyt vain 3058 äänestäjää taakseen. Edellisissä eduskuntavaaleissa SKP keräsi yli 4300 ääntä.

Tämäkin on melkoinen pudotus vuosituhannen alun lukemiin verrattuna. Harva muistaa, että vielä vuoden 2003 vaaleissa yli 21 000 suomalaista tuki SKP:n linjaa.

YHDEKSÄN puoluetta putoaa nyt puoluerekisteristä kannatuspuutteen takia.

Kaikki jäljelle jäävätkin pienpuolueet ovat koostumukseltaan sen verran herkästi biohajoavia, että todennäköisesti niiden johto ja jäsenkunta ehtivät uusiutua moneen kertaan ennen vaalikauden loppua.

Onneksi uusiakin yrittäjiä tulee tälle Suomen politiikan kaukaisimpien galaksien temmellyskentälle.

Valomiekkansa kanssa monissa korona-ajan mielenosoituksissa nähty Jaana Kavonius ilmoitti pääsiäisenä, että hänen johtamansa Totuuspuolue on saanut kerättyä puolueeksi pääsyyn vaaditut 5000 kannattajakorttia.

Puolue pitää, yllätys yllätys, koronarokotteita kansanmurhana ja luonnehtii Venäjän turvallisuusvaatimuksia Suomelle oikeutetuiksi.

Kandidaattilistalla toisena oleva Vallankumouspuolue on paljon kauempana puoluestatuksesta. EU-eroa ja liittoutumattomuuden palautusta ajavalla joukolla oli huhtikuun alussa kasassa vasta runsaat 2200 kannattajaa.