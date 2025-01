Syyrian naisilta tiukka viesti kotimaansa jälleenrakentamisesta: ”Me vaadimme saada olla mukana”

Syyriassa naiset käärivät hihojaan rakentaakseen ”uutta Syyriaa” Bashar al-Assadin hallinnon kaaduttua joulukuussa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yli vuosikymmenen ajan Syyrian oppositioliikkeessä vaikuttaneet naiset ponnistelevat nyt sen eteen, ettei jihadistitaustainen väliaikaishallinto pääse työntämään naisia syrjään ja ala rakentaa maahan islamistidiktatuuria.

- Haluamme osallistua Syyrian uudelleenrakentamiseen kaikilla elämän osa-alueilla. Oli kyse sitten palvelujen järjestämisestä tai syyrialaispakolaisten palaamisesta Syyriaan, me naiset vaadimme saada olla mukana, sanoo Mariam Jalabi, joka edustaa Syyrian oppositioliittoumaa YK:ssa.

Syyrialaisnaisten poliittisen SWPM-liikkeen perustajiin kuuluva Jalabi kertoi STT:lle palanneensa äskettäin New Yorkiin vuoden alussa Syyrian pääkaupungissa Damaskoksessa järjestetystä naisten konferenssista. Kyseessä oli ollut maanpaossa eläneen Jalabin ensimmäinen vierailu synnyinmaassa sitten sisällissodan alkamisen 2011.

Kokoontumisessaan damaskoslaisessa hotellissa SWPM:n viitisenkymmentä jäsentä esitti listan vaatimuksia maan uudelle väliaikaiselle johdolle. Paikalla oli Jalabin mukaan noin 300 poliitikkoa, medioiden edustajaa sekä muita naisaktivisteja.

- Ilmoitimme näin väliaikaishallinnolle, että me olemme olemassa. Olemme Syyriassa, eikä meitä voida ohittaa, sanoi niin ikään kokoukseen saapunut naisaktivisti Wejdan Nassif, joka pakeni yli vuosikymmen aiemmin Ranskaan jouduttuaan al-Assadin hallinnon mustalle listalle.

SYYRIAN johtoon nousseen Ahmed al-Sharaan aikeista ei ole toistaiseksi tietoa.

Monen syyrialaisen syvin pelko on se, että jihadistitaustainen al-Sharaa haaveilisi islamistidiktatuurista, vaikka hän itse onkin vakuuttanut muuta.

Al-Sharaan johtama kapinallisryhmä Hayat Tahrir al-Sham (HTS) kuului vuoteen 2017 asti al-Qaida -terroristiverkostoon ja on yhä terroristijärjestöjen listoilla ympäri maailmaa.

BBC:n haastattelussa al-Sharaa vakuutti, ettei HTS ole samanlainen kuin Afganistanin Taleban-liike, joka on teljennyt naiset kotiensa seinien sisälle.

Al-Sharaa on luopunut ”jihadistilookista” siistimällä partansa ja sonnustautumalla pukuun – vaikka kieltäytyikin kättelemästä Saksan ulkoministeriä Annalena Baerbockia tämän vieraillessa Damaskoksessa.

Syyriassa monet ovat miettineet, onko kasvojenkohotus vain väliaikaista.

Hän on luvannut maahan monikulttuurisen Syyrian kaikkia vähemmistöjä, kuten maan suurta alaviittivähemmistöä, kurdeja, druuseja sekä kristittyjä armenialaisia ja assyrialaisia syleilevää hallintoa.

- En usko, että kukaan voi enää yrittää tehdä Syyriasta diktatuuria. Ihmiset eivät sitä salli. Meidän tulee kuitenkin olla valppaina ensiaskelista lähtien, Wejdan Nassif sanoo.

Syyriassa monet ovat silti miettineet, onko kasvojenkohotus vain väliaikaista ja palaako HTS itsevaltaiseen tyyliin saatuaan kansainvälisen yhteisön ja kaikkien ryhmien tuen, kertoo Mariam Jalabi.

Ennen vuodenvaihdetta al-Sharaa sanoi, että ensimmäisten vaalien järjestämiseen voi vielä vierähtää jopa neljä vuotta. Ennen vaaleja maassa pitäisi järjestää väestönlaskenta ja mahdollistaa pakolaisten palaaminen kotimaahansa, hän perusteli.

Hän on luvannut järjestää kansallisen dialogin konferenssin, jossa eri ryhmät kokoontuisivat keskustelemaan Syyrian tulevaisuudesta.

Mariam Jalabin mukaan naisliike vaatii nyt, että sekä tulevassa konferenssissa että kaikissa hallinnon elimissä – missä pöydissä ikinä yhteisistä asioista päätetäänkään – vähintään 30 prosenttia on aina oltava naisia.

Naisten oikeudet on mainittava myös Syyrian uudessa perustuslaissa ja naiset otettava mukaan sen laatimiseen, Jalabi lisää.

UUTISTOIMISTO AFP:n mukaan huolta on aiheuttanut se, että vaikka Al-Sharaa on luvannut hajottaa HTS-joukkonsa ja kerätä muutkin kapinallisryhmät yhtenäiseen armeijaan, hän on nimittänyt armeijaan ainakin kuusi ulkomaalaista jihadistia. Lisäksi hän on nimittänyt itselleen läheisiä henkilöitä tärkeisiin ministerivirkoihin.

Naisista al-Sharaa on puhunut melko vähän julkisuudessa. Al-Sharaa on luvannut naisten saavan jatkossakin kouluttautua ja ettei kristittyjen naisten tarvitse alkaa peittäytyä islamilaisittain.

Esimerkkinä hän mainitsi BBC:lle, että HTS:n pitkään hallitsemassa Idlebin kaupungissa jopa yli puolet yliopisto-opiskelijoista olisi naisia.

HTS:n väliaikaishallituksen tiedottaja Obaida Arnaout raivostutti kuitenkin naisaktivistit sanomalla, että vaikka naisten kouluttautuminen on hyväksyttävää, ”asiantuntijoiden on tutkittava” voiko nainen toimia esimerkiksi oikeusviranomaisena.

- Nähdäkseni on myös liian aikaista puhua tästä asiasta, Arnaout sanoi libanonilaiselle al-Jadeed-kanavalle.

Haluan tyttärieni kasvavan Syyriassa.

HTS:N johtamaa Idlebin kaupunkia samannimisessä maakunnassa on pidetty mahdollisena esimerkkinä siitä, millaista järjestelmää al-Sharaa saattaa havitella myös muualla Syyriassa.

Idlebissä naisia ei juuri näy päättävissä asemissa, vaikka työssäkäynti onkin sallittu monien naisten jäätyä leskiksi sodassa, Wejdan Nassif kertoo.

Kaupungissa aivan äskettäin käyneet ovat kertoneet STT:lle, että naisia työskentelee Idlebissä ainakin opettajina, yksityisissä firmoissa sekä avustusjärjestöissä.

Lähes kaikki naiset ovat islamilaisittain peittäytyneitä, mutta Idleb onkin aina ollut hyvin konservatiivinen verrattuna moneen muuhun paikkakuntaan Syyriassa.

- Itse kuljin siellä ilman huivia, eikä kukaan ihmetellyt. Kaupungin torilla ei ollut sen kummempaa kuin Turkissakaan, kertoi tammikuun alussa Idlebiin toimittajaryhmän kanssa matkustanut syyrialainen tulkki Mariam Abbas.

Abbas asuu itse Turkin puolella rajaa Gaziantepissa odottaen mahdollisuutta palata kotimaahan. Ennen muuttoa hän haluaa saattaa kauppa-alan opintonsa päätökseen, saada takaisin perheen asunnon Latakiassa sekä järjestää tyttäriensä koulunkäynnin.

- Itse olen optimistinen Syyrian tulevaisuuden suhteen, Abbas sanoo.

- Haluan tyttärieni kasvavan Syyriassa ja haluan osallistua Syyrian jälleenrakentamiseen. Kun kävelin siellä, tunsin että koko maa on minun ja minulla on siellä kaikki mahdollisuudet.

Ayla Albayrak / STT