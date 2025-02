Syyriassa kansalaiskokous maan tulevaisuudesta: kurdiryhmät jätettiin heti rannalle

Syyrian uusi johtaja Ahmed al-Sharaa avasi tiistaina kansallisen dialogin kokouksen maan pääkaupungissa Damaskoksessa. Presidentinpalatsissa pidettävän kokouksen on tarkoitus luoda pohjaa maan tulevalle perustuslaille. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Maan väliaikainen presidentti al-Sharaa lupasi, että maahan perustetaan siirtymäajalle oikeusistuin.

- Viimeisen kahden kuukauden aikana olemme jahdanneet niitä, jotka tekivät rikoksia syyrialaisia vastaan, al-Sharaa sanoi.

- Teemme työtä muodostaaksemme siirtymäajan oikeudellisen elimen, joka palauttaa ihmisten oikeudet, takaa oikeuden toteutumisen ja, jos Jumala suo, tuo rikolliset oikeuden eteen.

Al-Sharaa korosti myös Syyrian alueellisen yhtenäisyyden merkitystä ja sanoi, että valtiolla on oltava yksinoikeus aseiden käyttöön. Syyriassa toimii yhä useita aseryhmiä, ja kurdijohtoisen autonomisen hallinnon SDF-joukot hallitsevat laajoja alueita maan pohjois- ja koillisosissa.

Al-Sharaa on sanonut, että kurdijoukot pitäisi ottaa osaksi kansallista armeijaa. Kurdit eivät lämpene ajatukselle.

- Aseiden yhtenäisyys ja valtion monopoli niihin eivät ole ylellisyyksiä, vaan velvollisuuksia. Syyria on jakamaton; se on yksi kokonaisuus, jonka vahvuus on sen yhtenäisyydessä, al-Sharaa sanoi tiistain kokouksessa.

Kokouksen järjestäjien mukaan kokous keskittyy siirtymäajan oikeudellisiin järjestelyihin, perustuslakiin sekä instituutioiden ja talouden uudistuksiin. Kokouksen lopuksi esitettävät suositukset toimivat tulevan perustuslain ja instituutioiden uudistamisen pohjana.

SYYRIAN uutistoimiston Sanan julkaisemissa kuvissa näkyi, kuinka sadat ihmiset saapuivat presidentinpalatsiin kokousta varten. Kokoukseen osallistuu muun muassa kansalaisjärjestöjen, uskonnollisten yhteisöjen, poliittisten oppositioryhmien ja kulttuurialan edustajia.

Kurdien autonomisen hallinnon edustajia ei ollut kutsuttu, koska aseelliset ryhmät oli jätetty kokouksen ulkopuolelle. Kurdihallinnon 35 puoluetta julkaisivat yhteisen lausunnon, jossa ne kritisoivat vähemmistöryhmien vähäistä edustusta kokouksessa.

- Konferenssit, joissa on vain nimellinen edustus — ovat merkityksettömiä ja arvottomia, eivätkä johda ratkaisujen löytämiseen valtion meneillään olevaan kriisiin, kurdipuolueet lausuivat.

Puolueiden mukaan kokouksen kokoonpano ei heijasta Syyrian yhteiskunnan todellisuutta.

Kurdihallinnon edustaja Hassan Mohammed Ali sanoi uutistoimisto AFP:lle, että kurdien jättämiselle pois kokouksesta on ”kielteisiä seurauksia”.

SDF-joukkojen edustaja puolestaan sanoi, että SDF:n jättäminen ulkopuolelle vahvistaa kokouksen tarkoituksen olevan vain miellyttää ulkomaailmaa.

AL-SHARAAN islamistisen Hayet Tahrir al-Sham -ryhmän (HTS) johtama kapinallisliittouma kaatoi joulukuun alussa presidentti Bashar al-Assadin hallinnon.

HTS sai alkunsa terroristijärjestö Al-Qaidan osana, mutta on sittemmin pyrkinyt maltillistamaan imagoaan. Al-Sharaan mukaan HTS:n lakkauttamisesta ilmoitetaan käynnissä olevan kokouksen aikana.

Lännessä Syyrian uusiin johtajiin on suhtauduttu varauksellisesti islamistitaustan takia. Syyrian johto on kuitenkin luvannut suojella uskonnollisia ja etnisiä vähemmistöjä ja kunnioittaa Syyrian kansan monimuotoisuutta. Maanantaina EU ilmoitti höllentävänsä Syyriaan kohdistuvia pakotteita tietyillä keskeisillä talouden aloilla.

Syyrian nykyinen väliaikaishallitus hoitaa valtion asioita maaliskuun alkuun asti, jolloin tarkoitus on muodostaa uusi hallitus.

Al-Sharaa on sanonut, että perustuslain kirjoittamisessa voi mennä kaksi tai kolme vuotta, ja vaalien järjestäminen voi vaatia neljä tai viisi vuotta. Maahan on muodostettava väliaikainen parlamentti, sillä al-Assadin aikainen parlamentti hajotettiin hänen hallintonsa kaatumisen jälkeen.