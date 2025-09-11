Syyskuun 11. päivän terrori-iskuista 24 vuotta

Tänään on kulunut 24 vuotta Yhdysvaltoja ja maailmaa vuonna 2001 ravistelleista terrori-iskuista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhdysvaltain historian tuhoisin terrori-isku toteutettiin, kun kaksi matkustajalentokonetta ohjattiin tahallisesti New Yorkin maineikkaisiin World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin ja yksi maan puolustusministeriön rakennukseen Pentagoniin lähellä Washingtonia.

Neljäskin kone oli matkalla Washingtoniin, mutta se syöksyi maahan Pennsylvanian maaseudulla matkustajien yritettyä taltuttaa kaappaajat.

World Trade Centerin iskujen seurauksena pilvenpiirtäjät romahtivat suorassa tv-lähetyksessä.

Iskuissa kuoli noin 3 000 ihmistä. Lisäksi satoja poliiseja ja palomiehiä kuoli pelastustöissä.

Iskujen pääarkkitehti oli al-Qaidan saudiarabialaissyntyinen johtaja Osama bin Laden. Iskut toteuttaneesta 19 terroristista 15 oli Saudi-Arabian kansalaisia.

Sekä presidentti Donald Trumpin että varapresidentti J. D. Vancen odotetaan osallistuvan tänään muistotilaisuuksiin.

ISKUILLA oli välittömiä seurauksia esimerkiksi lentokenttien turvatarkastuksiin Yhdysvalloissa ja maailmalla.

Lisäksi iskut määrittivät vahvasti Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa seuraavina vuosina ja erityisesti silloisen tuoreen presidentin George W. Bushin virkakautta. Jo samana syksynä Yhdysvallat hyökkäsi Afganistaniin ja kaatoi Osama bin Ladenia piilotelleen ääri-islamistisen Taleban-hallinnon.

Maaliskuussa 2003 Yhdysvallat hyökkäsi Irakiin ja kaatoi presidentti Saddam Husseinin hallinnon. Vaikka Irakilla ei ollut varsinaista yhteyttä syyskuun 2001 terrori-iskuihin, Bushin hallinto käytti hyväkseen Yhdysvalloissa vallinnutta pelon ilmapiiriä ja väitti että Saddamin hallinnolla oli joukkotuhoaseita.

Osama bin Laden onnistui pakoilemaan Yhdysvaltoja toukokuuhun 2011 asti. Tuolloin Yhdysvaltain tiedustelu löysi hänet Pakistanista, ja terroristijohtaja surmattiin Bushia presidenttinä seuranneen Barack Obaman hyväksymässä operaatiossa.

Yhdysvalloissa terrori-iskut tunnetaan niiden päivämäärän mukaan 9/11 -nimellä.