Kotimaa

26.8.2025 09:46 ・ Päivitetty: 26.8.2025 09:46

Syyttäjä: Kansanedustajan poisto Provinssi-festivaaleilta oli syrjintää

LEHTIKUVA / AISHA BENAHMED
Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää avustajansa Kari Uotin (vas.) kanssa Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa Seinäjoella 26. elokuuta.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa alkoi tänään perussuomalaisten kansanedustajan Juha Mäenpään epäillyn syrjintätapauksen käsittely.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Syyttäjä vaatii kolmelle miehelle sakkorangaistusta, koska Mäenpää puolisoineen poistettiin vuoden 2023 Provinssi-festivaalilta.

Festivaalin järjestäjät kehottivat Mäenpäätä poistumaan festivaalialueelta tämän lehtikirjoituksen vuoksi. Festivaalien aikaan julkaistu yleisönosastokirjoitus käsitteli Opetushallituksen julkaisemia ohjeita sukupuolen moninaisuudesta.

Mäenpään teksti julkaistiin otsikolla ”Lasten mielen myrkyttäminen on lopetettava”.

SYYTTÄJÄN mukaan Mäenpään mielipidekirjoitus ei ollut hyväksyttävä syy poistaa hänet festivaalialueelta. Hänen mukaansa Mäenpää käytti perustuslaissa turvattua sananvapauttaan, jota syytetyt pyrkivät rajoittamaan.

Festivaalille kutsuttiin syyttäjän mukaan vieraaksi kaikki Vaasan vaalipiirin kansanedustajat, eikä edustajien poliittisille tai yhteiskunnallisille näkemyksille annettu merkitystä kutsuvieraita valitessa.

Kutsuvieraan oli rastitettava kutsulomakkeen kohta, jossa hän lupaa noudattaa festivaalin toimintaperiaatteita, jotka ”pyrkivät edistämään tasa-arvon, monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista musiikkialalla.” Mäenpää oli rastittanut kohdan.

Syyttäjän mukaan Mäenpää ei toiminnallaan festivaalialueella vaarantanut sen turvallisuutta tai käyttäytynyt syrjivästi ketään kohtaan.

SYYTETTYINÄ on kolme festivaalin johdossa ja muissa vastuutehtävissä työskennellyttä miestä. He kiistävät syyllistyneensä rikokseen. Myös he vetoavat siihen, että Mäenpää rastitti kutsussa mainitut toimintaperiaatteet ja näin sitoutui niihin.

Mäenpään mielipidekirjoitus julkaistiin tapahtumaviikonloppuna Ilkka-Pohjalaisessa. Miesten mukaan kirjoituksessa esitettiin halventavia, vihamielisiä ja ihmisarvoa loukkaavia näkemyksiä ihmisten seksuaalisesta suuntautumisesta ja seksuaalisuuden moninaisuudesta. Mäkelä muun muassa nimitti sukupuolten moninaisuuden huomioimista ”sairaaksi”.

Miesten mukaan Provinssin johto arvioi, että kirjoitus oli festivaalin arvojen vastainen ja Mäenpää oli rikkonut sitoumustaan noudattaa tapahtuman arvoja. Siksi Mäenpään kutsu peruttiin ja häntä pyydettiin poistumaan tapahtumasta.

Syytettyjen mukaan Mäkelä olisi halutessaan voinut ostaa lipun tapahtumaan ja osallistua siihen maksavana asiakkaana.

