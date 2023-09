Syyttäjä paljasti yksityiskohtia Peter Nygårdin rikosepäilyistä: vapaudenriistoa toimistosellissä ja raiskauksia

Suomalaissyntyinen muotisuunnittelija Peter Nygård käytti valtaansa ja asemaansa nuorten naisten seksuaaliseen hyväksikäyttöön, sanoivat kanadalaissyyttäjät tiistaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vastikään Kanadan Torontossa alkaneessa Peter Nygårdin seksuaalirikosoikeudenkäynnissä oli tiistaina vuorossa syyttäjän puheenvuoro. Nygårdia, 82, syytetään lukuisista rikoksista kuten vapaudenriistosta.

Avauspuheenvuorossaan syyttäjä kuvaili, kuinka Nygård oli uhannut uhriensa urien tuhoutuvan, jos he eivät alistu hänelle. Syyttäjän mukaan Nygård oli pakottanut uhrejaan seksuaaliseen kanssakäymiseen ja raiskannut heidät.

Syyttäjä kuvaili puheenvuorossaan myös Nygårdin Torontossa sijaitsevaa toimistoa. Toimiston yhteydessä on makuuhuone, jossa on jättimäinen sänky, baari sekä kahvattomat ovet, joissa on automaattiset lukot, joita Nygård kontrolloi.

OIKEUSSALIYLEISÖN mukaan Nygård vaikutti hauraalta oikeuden edesssä. Hänen harmaat hiuksensa oli vedetty taakse nutturaksi, ja hänen aiemmin ruskettuneet kasvonsa olivat kalpeat.

Ennen tiistaita oikeudenkäynnissä oli pidetty lyhyitä istuntoja. Aiemmin tässä kuussa oikeudenkäyntiä seuranneet kertoivat, että Nygård oli tuotu paikalle pyörätuolilla.

Nygård on ollut vangittuna joulukuusta 2020 lähtien. Oikeus on evännyt Nygårdin pyynnön päästä takuita vastaan vapaaksi odottamaan oikeudenkäyntiä.

TORONTON oikeusjutun lisäksi Nygårdia vastaan on nostettu vastaavia syytteitä Quebecissä ja Manitobassa. Tämän lisäksi Nygårdia syytetään seksuaalirikoksista myös Yhdysvalloissa. Kanadan oikeusviranomaisten mukaan hänet luovutetaan Yhdysvaltoihin, kun oikeusjutut Kanadassa on saatu päätökseen.

Väitetyt tapaukset ajoittuvat 1980-luvun lopulta 2000-luvulle. Syyttäjien mukaan Nygårdilla on ollut kymmeniä uhreja Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Bahamalla.

Syytteiden mukaan Nygård valitsi kohteekseen naisia ja tyttöjä, jotka tulivat köyhistä oloista tai joita oli aiemmin hyväksikäytetty. Hän käytti mallintöitä ja muita muotialan töitä verukkeena houkutellakseen naisia lähelleen.

Nygårdin yritys haki konkurssisuojaa pian sen jälkeen, kun poliisi ja Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI tekivät ratsian Nygårdin Manhattanin pääkonttoriin vuonna 2020.

Yhdysvaltalaisten syyttäjien mukaan Nygård käytti yrityksensä varoja järjestääkseen erinäisiä juhlia, joissa alaikäisiä tyttöjä huumattiin ja naisia pahoinpideltiin, jos he eivät noudattaneet Nygårdin seksuaalisia vaatimuksia.

Syyttäjien mukaan Nygård on myös maksanut yritysten tileiltä uhreille lasten elatusapua sekä plastiikkakirurgiaan ja abortteihin liittyviä kuluja.

Nygård on toistuvasti kiistänyt kaikki häneen kohdistuvat syytteet.

Nygård oli vielä 1990-luvulla suosittu hahmo suomalaisessa malli- ja julkkismediassa. Osa julkaisuista, kuten Ilta-Sanomat ja Seura, ovat pyytäneet sittemmin julkisesti anteeksi lukijoiltaan Nygårdin toimien kaunistelemista.