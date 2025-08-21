Syyttäjä: Rovaniemen johdolla oli oikeus järjestellä kaupungin sijoituksia

- Asiassa ei ole ollut todennäköisiä syitä epäillä virkavelvollisuuden rikkomista eikä tuottamuksellista virkavelvollisuuden rikkomista kaupunginjohtajan eikä talous- ja rahoitusjohtajan päätöksenteossa, tiedotteessa sanotaan.

Kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainion epäiltiin syyskuussa 2020 päättäneen kaupungin noin 19 miljoonan euron sijoitusomaisuuden kotiuttamisesta ilman tarvittavaa toimivaltaa.

Talous- ja rahoitusjohtaja Saara Saaren epäiltiin puolestaan päättäneen helmikuussa 2021 varojen uudelleensijoittamisesta ennen päätöstä sijoitusohjeiden päivittämisestä.

Syyttäjän mukaan Vainion kohdalla ei ollut osoitettavissa, että hän olisi ylittänyt harkintavaltansa. Saaren ei osoitettu menetelleen minkään säännöksen vastaisesti.