Talous
21.8.2025 12:11 ・ Päivitetty: 21.8.2025 12:11
Syyttäjä: Rovaniemen johdolla oli oikeus järjestellä kaupungin sijoituksia
Esitutkinta Rovaniemen kaupungin sijoitusomaisuuden viiden vuoden takaisesta kotiuttamisesta on lopetettu, kertoi syyttäjä torstaina tiedotteessaan.
- Asiassa ei ole ollut todennäköisiä syitä epäillä virkavelvollisuuden rikkomista eikä tuottamuksellista virkavelvollisuuden rikkomista kaupunginjohtajan eikä talous- ja rahoitusjohtajan päätöksenteossa, tiedotteessa sanotaan.
Kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainion epäiltiin syyskuussa 2020 päättäneen kaupungin noin 19 miljoonan euron sijoitusomaisuuden kotiuttamisesta ilman tarvittavaa toimivaltaa.
Talous- ja rahoitusjohtaja Saara Saaren epäiltiin puolestaan päättäneen helmikuussa 2021 varojen uudelleensijoittamisesta ennen päätöstä sijoitusohjeiden päivittämisestä.
Syyttäjän mukaan Vainion kohdalla ei ollut osoitettavissa, että hän olisi ylittänyt harkintavaltansa. Saaren ei osoitettu menetelleen minkään säännöksen vastaisesti.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
Lisää aiheesta
Kotimaa
13.5.2025 07:21
Rovaniemen kaupungissa epäilty virkarikosten suma laajenee ja mutkistuu