Ulkomaat
8.11.2025 06:59 ・ Päivitetty: 8.11.2025 06:59
Syyttäjä Turkissa: Pidätysmääräys Benjamin Netanjahusta
Turkissa syyttäjä kertoi perjantaina antaneensa Israelin pääministeristä Benjamin Netanjahusta pidätysmääräyksen. Pidätysmääräys on annettu myös kymmenistä Netanjahun hallinnon korkea-arvoisista edustajista.
Epäiltyjen joukossa ovat muun muassa puolustusministeri Israel Katz ja kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir. Syyttäjä ei lausunnossaan julkaissut kaikkien epäiltyjen nimiä.
Turkki on syyttänyt epäiltyjä kansanmurhasta ja rikoksista ihmisyyttä vastaan Gazassa. Lisäksi lausunnossa viitataan turkkilais-palestiinalaiseen sairaalaan, jonka Turkki on rakentanut Gazan kaistalle ja jota Israel pommitti maaliskuussa.
Israel tuomitsee jyrkästi Turkin antaman pidätysmääräyksen ”PR-tempauksena”, kirjoitti maan ulkoministeri Gideon Saar viestipalvelu X:ssä.
Viime vuonna Turkki liittyi Etelä-Afrikan nostamaan kanteeseen, joka on käsittelyssä Kansainvälisessä tuomioistuimessa (ICJ). Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC on jo aiemmin antanut Netanjahusta pidätysmääräyksen sotarikoksista Gazassa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.