8.11.2025 06:59 ・ Päivitetty: 8.11.2025 06:59

Syyttäjä Turkissa: Pidätysmääräys Benjamin Netanjahusta

LEHTIKUVA / AFP / TIMOTHY A. CLARY

Turkissa syyttäjä kertoi perjantaina antaneensa Israelin pääministeristä Benjamin Netanjahusta pidätysmääräyksen. Pidätysmääräys on annettu myös kymmenistä Netanjahun hallinnon korkea-arvoisista edustajista.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Epäiltyjen joukossa ovat muun muassa puolustusministeri Israel Katz ja kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir. Syyttäjä ei lausunnossaan julkaissut kaikkien epäiltyjen nimiä.

Turkki on syyttänyt epäiltyjä kansanmurhasta ja rikoksista ihmisyyttä vastaan Gazassa. Lisäksi lausunnossa viitataan turkkilais-palestiinalaiseen sairaalaan, jonka Turkki on rakentanut Gazan kaistalle ja jota Israel pommitti maaliskuussa.

Israel tuomitsee jyrkästi Turkin antaman pidätysmääräyksen ”PR-tempauksena”, kirjoitti maan ulkoministeri Gideon Saar viestipalvelu X:ssä.

Viime vuonna Turkki liittyi Etelä-Afrikan nostamaan kanteeseen, joka on käsittelyssä Kansainvälisessä tuomioistuimessa (ICJ). Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC on jo aiemmin antanut Netanjahusta pidätysmääräyksen sotarikoksista Gazassa.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

