Syytteitä nostettu epäillystä oppilasmäärien paisuttelusta – syytetty kiistää teon

Yhtä ihmistä vastaan on nostettu syytteet jutussa, jossa Porin aikuislukion oppilasmäärien paisuttelu johti liian suurten valtionavustusten maksuun lukio-opetuksen osalta.

Syyttäjä Johanna Saustilan mukaan syyte on nostettu törkeästä avustuspetoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Saustila kertoo syytetyn kiistäneen teon.

Käräjäoikeuden julkisten diaaritietojen mukaan syytetty on työskennellyt Porin aikuislukion rehtorina. Hän ei toimi tehtävässä tällä hetkellä.

Oppilasmäärien paisuttelu selvisi kaupungin sisäisessä selvityksessä. Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen kertoi STT:lle 2018, että Pori on joutumassa maksamaan takaisin lähes 2,9 miljoonaa euroa valtionavustuksia.

– On tullut ilmi, että opiskelijamäärät on ilmoitettu liian korkeina, mistä seuraa, että valtio-osuusviranomainen on maksanut liikaa valtionavustuksia, Luukkonen selitti tuolloin.

Selvitys tehtiin viiden vuoden ajalta. Sitä vanhempia valtionosuuksia ei voida periä takaisin.

Luukkosen mukaan oppilasmäärissä oli satojen oppilaiden heittoja. Hän myös kertoi, että kaupungin selvityksessä ei ilmennyt, että rehtori tai joku muu olisi henkilökohtaisesti hyötynyt oppilasmäärien vääristelystä.

– Oppilasmaksu on jossain määrin palkanmaksun peruste, mutta siitä ei ole viitteitä, että joku olisi saanut tästä itselleen suoraa taloudellista hyötyä, Luukkonen sanoi toissa vuonna.

STT ei tavoittanut Porin kaupunginjohtajaa nyt kommentoimaan valtionavustusten takaisinmaksuprosessia.