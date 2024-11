Taas irtisanomisia ja väen vähentämisiä – nyt on vuorossa Tukes

Kahdeksan ihmistä irtisanotaan, muuten vähennyksiä tehdään jättämällä avoimeksi tulleita virkoja täyttämättä ja olemalla uusimatta määräaikaisia virkasuhteita.

Neuvottelujen alkaessa vähennystarpeeksi arvioitiin enintään 45 ihmistä. Vähennysten syynä ovat Tukesin määrärahojen leikkaukset.

Talouden sopeutus jatkuu Tukesissa myöhemmin. Neuvotteluissa sovittiin, että henkilöstön vähentämistä koskevia toimia käsitellään vain ensi vuoden osalta, mutta Tukesin täytyy jatkaa sopeuttamista myös vuosina 2026-2027.

- Tukesin taloustilanne on vaikea myös tulevina vuosina, vaikka säästöjä on pyritty löytämään myös toiminnan muiden menojen osalta jo pidemmälle aikavälille. Samaan aikaan Tukesille on tulossa merkittävä määrä uusia tehtäviä, joiden hoitaminen vaatii uutta osaamista, mutta tähän Tukesille ei ole osoitettu uusia määrärahoja, pääjohtaja Kimmo Peltonen totesi tiedotteessa.