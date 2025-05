Taas löytyi jättisumma väärää rahaa: Tulli pysäytti Italiasta tulleita vale-euroja

Tulli kertoo löytäneensä uuden Italiasta Suomeen lähetetyn seteliväärennöserän. Siinä oli aidonnäköisiä seteleitä 164 000 euron arvosta. Demokraatti Demokraatti

Jo helmikuussa Tulli kertoi, että se oli takavarikoinut yli 94 000 euroa väärennetyksi epäiltyä rahaa. Osa löytyi niinikään Italiasta tulleesta rahtilähetyksestä ja osa sen suomalaiselta vastaanottajalta.

Nyt Tulli kertoo pysäyttäneensä ”kansainvälisen yhteistyön” avulla toisenkin epäillyn väärennysrikoksen, jossa Suomeen päätyi feikkiseteleitä 164 000 euron arvosta.

– Molempia tapauksia yhdistää se, että väärennösten alkuperämaa on Italia ja lähetykset toimitettiin Suomeen pikarahtina tai postilähetyksinä. Kansainvälisen yhteistyön käynnistyttyä saimme pysäytettyä yhden väärennöserän logistiikkakeskukseen, muut erät otettiin haltuun epäillyiltä, kertoo tutkinnanjohtaja Tero Virtanen Tullin tiedotteessa.

Tulli kiittelee kansalaisilta saatuja vihjeitä väärennettyjen seteleiden liikkeistä. Rahaa on ehtinyt päätyä markkinoille jonkin verran.

Tullin mukaan kaikista rikoksista on epäiltynä yhteensä viisi Suomen kansalaista. Heistä kolme on vangittuina, ja tapauksia on tutkittu törkeinä rahanväärennöksinä.

Valtaosa esitutkinnoista on päättynyt ja jutut ovat siirtyneet syyteharkintaan.