Politiikka

2.9.2025 05:07 ・ Päivitetty: 2.9.2025 06:18

Taas mennään: Purra kiistää eiliset kurinpitolupaukset, Orpo tuohtui

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra kiistää, että hallitus olisi sopinut uudesta kurinpitomenettelystä hallituspuolueiden kansanedustajille. Pääministeri pitää yhä kiinni kannastaan, että näin olisi tehty.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Purra kertoi näkemyksestään Helsingin Sanomille.

Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kertoi illalla hallituksen sopineen, että jatkossa hallituspuolueen kansanedustajien mahdollisista rasistisista puheista tulee seuraamuksia.

Helsingin Sanomien mukaan tämä olisi tarkoittanut käytännössä sitä, että muut hallituspuolueet voivat painostaa perussuomalaisten eduskuntaryhmää rankaisemaan edustajaansa, jos tämä on sanonut jotain rasistiseksi tulkittavaa.

Purra kiistää nyt, että tällaisesta olisi sovittu.

KUITENKIN tiistaiaamuna Orpo toisti Yleisradiolle, että hallituksen yhdenvertaisuuslinjauksista poikkeaminen aiheuttaa lipeäjille sanktioita, ja tästä oli päästy eilen sopuun.

– En suostu siihen, että näitä prosesseja vähätellään. Politiikka perustuu luottamukseen, Orpo sanoi mennessään budjettineuvotteluihin.

RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz näyttää ymmärtäneen eiliset päätökset samalla tavalla kuin pääministeri.

Hän sanoo STT:lle hallituksen sopineen kansanedustajiensa asiattomien puheiden suitsimisesta. Kyseessä on Adlercreutzin mukaan uusi asia ja merkittävä muutos aiempiin käytäntöihin.

Puolueet ovat sitoutuneet noudattamaan sanktiolinjaa, hän sanoi saapuessaan Smolnan budjettineuvotteluihin.

Politiikka

1.9.2025 19:17

Antti Lindtman: "Voiko tähän enää kukaan luottaa?"

