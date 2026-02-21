Taas mennään: Trump keksi uudet tullit oikeuden kieltämien tilalle

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo määränneensä uuden, globaalin 10 prosentin tuontitullin kaikille maansa kauppakumppaneille. Korkein oikeus ilmoitti eilen, että presidentti oli ylittänyt valtuutensa aiemmissa tullipäätöksissä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Trump kertoo uudesta päätöksestään sosiaalisen median palvelussaan Truth Socialissa.

Trumpin mukaan tulli kohdistuu ”kaikkiin maihin” ja astuu voimaan ”lähes välittömästi”. Valkoisen talon mukaan väliaikainen tulli astuu voimaan tiistaina.

Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi perjantaina osan Trumpin aiemmin asettamista tulleista. Oikeuden mukaan Trump ylitti valtaoikeutensa määrätessään niin laajoja, globaaleja tuontitulleja ilman kongressin hyväksyntää.

Tämän jälkeen Trump kertoi, että Yhdysvallat ottaa käyttöön uuden 10 prosentin tuontitullin, joka perustuu eri säädökseen kuin oikeuden kumoamat tullit. Säädös antaa presidentille oikeuden määrät tuontitulleja pisimmillään 150 päiväksi, jota voidaan venyttää vain kongressin luvalla.

Presidentin päätöksessä sanotaan kuitenkin, että tavoitteena on pitää tulli voimassa 24. heinäkuuta asti.

VALKOISEN TALON mukaan tulli koskee myös niitä Yhdysvaltain kauppakumppaneita, jotka ovat tehneet tullisopimuksia Trumpin hallinnon kanssa. Lisää aiheesta Elinkeinoelämä: USA:n uusi oikeuspäätös ei tarkoita tullien katoamista

Väliaikaista kymmenen prosentin tullia ei kuitenkaan sovelleta kaikkiin maahantuotaviin tuotteisiin, kuten kriittisiin mineraaleihin, lääkkeisiin ja matkustaja-ajoneuvoihin.

Korkeimman oikeuden päätös ei kumonnut niitä Trumpin asettamia tulleja, jotka koskevat tiettyä alaa tai tavaratyyppiä, kuten terästä, alumiinia tai autoja. Sen sijaan laittomiksi todettiin kokonaisia maita koskeneet yleisluontoiset tullit.

Myös alempi oikeusaste oli päättänyt toukokuussa Trumpin ylittäneen valtaoikeutensa, mutta päätöksen astumista voimaan oli lykätty.

TRUMPIN lähipiiri on haukkunut korkeimman oikeuden ratkaisua vuolaasti. Varapresidentti J. D. Vance kutsuu viestipalvelu X:ssä päätöstä ”laittomuudeksi”.

- Tämä on laittomuutta tuomioistuimelta, yksinkertaisesti. Ja sen ainoa vaikutus on, että presidentin on vaikeampi suojella yhdysvaltalaista teollisuutta, Vance kirjoittaa.

Varapresidentin mukaan Trumpilla on laaja valikoima muita keinoja asettaa tuontitulleja ja Trump aikoo käyttää niitä.

Muuten tullipäätös on otettu Yhdysvalloissa vastaan laajalti puoluekannan mukaisesti. Demokraatit ovat suhtautuneet ratkaisuun myönteisesti, mutta samalla myös monet republikaanit ovat olleet päätöksen puolella.

Muun muassa republikaanisenaattori Susan Collins kommentoi Guardianin mukaan, että oikeuden päätös vahvistaa, että vain kongressilla on perustuslaillinen valta asettaa tulleja.