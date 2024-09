Taas pamahti helle-ennätys rikki

Hellepäivien mittaushistorian ennätys on mennyt Suomessa rikki jo kolmantena päivänä peräkkäin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hellepäivien lukumäärä tänä vuonna on nyt 68, kertoo Ilmatieteen laitos viestipalvelu X:ssä. Helleraja on rikkoutunut tänään Salon Kärkässä, jossa lämpötila on noussut 25,6 asteeseen.

Tämän päivän myötä sivutaan myös syyskuun hellepäiväennätystä vuodelta 1968, Ilmatieteen laitos kertoo. Syyskuussa hellepäiviä on ollut tähän mennessä viisi.