Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

12.8.2025 12:34 ・ Päivitetty: 12.8.2025 13:16

Taas yksi paperikone sulku-uhan alla – muutosneuvottelut alkavat Kirkniemen tehtaalla Lohjalla

LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI
Sappi-konsernin Kirkniemen tehdas Lohjalla kuvattuna 17. maaliskuuta 2022.

Kirkniemen tehtaalla Lohjalla alkavat muutosneuvottelut paperikone 2:n mahdollisesta sulkemisesta. Asiasta kertoo eteläafrikkalaiseen Sappi-konserniin kuuluva Sappi Europe.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Muutosneuvottelut koskevat enintään sataa työtehtävää tehtaalla. Tehtaalla työskentelee kaikkiaan noin 550 ihmistä.

Jos paperikone suljetaan, vähenisi päällystetyn aikakauslehtipaperin vuosituotantokapasiteetti tehtaalla 175  000 tonnilla. Toimintaa tehtaalla jatkaisivat paperikone 1 ja 3.

Sappi Europen mukaan muutosneuvotteluilla vastataan graafisten papereiden kysynnän rakenteelliseen laskuun Euroopassa sekä pitkäkestoisiin taloudellisiin haasteisiin.

Työministeri Matias Marttinen (kok.) kertoo vierailevansa Lohjalla ensi viikolla.

-  Synkkiä uutisia Lohjalta tänään. Ensivaiheessa tärkeintä on, että työntekijät saavat kaiken tarvitsemansa tuen, Marttinen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

LOHJAN kaupunki kertoo käynnistäneensä tänään Sappin ilmoituksen pohjalta tukivalmistelut, joita varten se on muodostanut työryhmän. Kaupungin työllisyys- ja yrityspalvelut voivat tarjota työntekijöille muun muassa työllistymisneuvontaa ja työ- ja koulutusmahdollisuuksien kartoitusta, kaupunki kertoo tiedotteessa.

Kaupungin johto myös tapaa Sappin johtoa huomenna keskustellakseen tilanteesta ja sen vaikutuksista.

Kirkniemen tehtaan kaikki kolme paperikonetta valmistavat päällystettyä aikakauslehtipaperia. Tehdas sijaitsee Uudellamaalla Lohjan Jönsbölen kaupunginosassa.

M-real eli nykyinen Metsä Board myi Kirkniemen, Kankaan, saksalaisen Stockstadtin ja sveitsiläisen Biberistin paperitehtaat Sappille vuonna 2008. Kauppahinta oli 750 miljoonaa euroa. Sappi sulki Biberistin ja Jyväskylässä sijainneen Kankaan tehtaat 2010-luvun taitteessa.

UUTINEN paperikoneen alasajosta ei ole ensimmäinen laatuaan tänä kesänä. Heinäkuun lopulla metsäyhtiö UPM kertoi suunnitelmistaan lopettaa paperintuotanto Kaukaan tehtaalla Lappeenrannassa ja keskittävänsä päällystetyn aikakauslehtipaperin tuotannon Suomessa Raumalle.

Kaukaalla UPM:n päätös koskisi yhtä paperikonetta, jonka alasajo on tarkoitus tehdä tämän vuoden loppuun mennessä. Toteutuessaan UPM:n suunnitelma vaikuttaisi arviolta 220 työntekijään Kaukaalla.

Uutista täydennetty klo 16.16 tiedolla työministerin vierailusta Lohjalla.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Politiikka
12.8.2025
Purran ajama kotoutumiskorvauksen poisto ajaisi ahtaalle kunnissa – ”Ehdotus tulee pahaan saumaan”
Lue lisää

Antti Ronkainen

Kolumnit
11.8.2025
Talouskuri tappaa kasvun – Suomen fiskaalikonservatismi kestää nälänhädät, lamat ja hallitukset
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU