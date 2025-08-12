Taas yksi paperikone sulku-uhan alla – muutosneuvottelut alkavat Kirkniemen tehtaalla Lohjalla

Kirkniemen tehtaalla Lohjalla alkavat muutosneuvottelut paperikone 2:n mahdollisesta sulkemisesta. Asiasta kertoo eteläafrikkalaiseen Sappi-konserniin kuuluva Sappi Europe. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Muutosneuvottelut koskevat enintään sataa työtehtävää tehtaalla. Tehtaalla työskentelee kaikkiaan noin 550 ihmistä.

Jos paperikone suljetaan, vähenisi päällystetyn aikakauslehtipaperin vuosituotantokapasiteetti tehtaalla 175 000 tonnilla. Toimintaa tehtaalla jatkaisivat paperikone 1 ja 3.

Sappi Europen mukaan muutosneuvotteluilla vastataan graafisten papereiden kysynnän rakenteelliseen laskuun Euroopassa sekä pitkäkestoisiin taloudellisiin haasteisiin.

Työministeri Matias Marttinen (kok.) kertoo vierailevansa Lohjalla ensi viikolla.

- Synkkiä uutisia Lohjalta tänään. Ensivaiheessa tärkeintä on, että työntekijät saavat kaiken tarvitsemansa tuen, Marttinen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

LOHJAN kaupunki kertoo käynnistäneensä tänään Sappin ilmoituksen pohjalta tukivalmistelut, joita varten se on muodostanut työryhmän. Kaupungin työllisyys- ja yrityspalvelut voivat tarjota työntekijöille muun muassa työllistymisneuvontaa ja työ- ja koulutusmahdollisuuksien kartoitusta, kaupunki kertoo tiedotteessa.

Kaupungin johto myös tapaa Sappin johtoa huomenna keskustellakseen tilanteesta ja sen vaikutuksista.

Kirkniemen tehtaan kaikki kolme paperikonetta valmistavat päällystettyä aikakauslehtipaperia. Tehdas sijaitsee Uudellamaalla Lohjan Jönsbölen kaupunginosassa.

M-real eli nykyinen Metsä Board myi Kirkniemen, Kankaan, saksalaisen Stockstadtin ja sveitsiläisen Biberistin paperitehtaat Sappille vuonna 2008. Kauppahinta oli 750 miljoonaa euroa. Sappi sulki Biberistin ja Jyväskylässä sijainneen Kankaan tehtaat 2010-luvun taitteessa.

UUTINEN paperikoneen alasajosta ei ole ensimmäinen laatuaan tänä kesänä. Heinäkuun lopulla metsäyhtiö UPM kertoi suunnitelmistaan lopettaa paperintuotanto Kaukaan tehtaalla Lappeenrannassa ja keskittävänsä päällystetyn aikakauslehtipaperin tuotannon Suomessa Raumalle.

Kaukaalla UPM:n päätös koskisi yhtä paperikonetta, jonka alasajo on tarkoitus tehdä tämän vuoden loppuun mennessä. Toteutuessaan UPM:n suunnitelma vaikuttaisi arviolta 220 työntekijään Kaukaalla.

Uutista täydennetty klo 16.16 tiedolla työministerin vierailusta Lohjalla.