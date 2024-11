”Taatusti vaikuttavampaa kuin vihreiden pikkunäppärät tiedotteet” – kokoomusedustaja suivaantui Mykkäsen Kiinan-matkan kritiikistä

Entiset vihreiden ilmasto- ja ympäristöministerit, kansanedustaja Krista Mikkonen ja europarlamentaarikko Maria Ohisalo arvostelivat eilen Mykkäsen osallistumista presidentti Alexander Stubbin Kiinan vierailulle samalla, kun YK:n luonnon monimuotoisuussopimuksen osapuolet ovat kokoontuneet täksi viikoksi Kolumbian Caliin.

Ohisalon ja Mikkosen mielestä tämä kertoo hallituksen arvovalinnasta: kauppasuhteet Kiinaan ovat tärkeämpää kuin YK:n biodiversiteettikokous, jossa etsitään keinoja luontokadon pysäyttämiselle. Kaksikko totesi tiedoteessaan, että he itse olisivat priorisoineet luonnon broilerinviennin edelle.

Saara-Sofia Sirénin mielestä kritiikki osuu pahasti hutiin, sillä ministeri Mykkänen osallistuu Kiinan matkan lisäksi myös YK:n biodiversiteettikokoukseen Calissa.

– Se, että ympäristö- ja ilmastoministerimme vaikuttaa maailman eniten ilmastopäästöjä aiheuttavan suurvallan presidentin kanssa samassa pöydässä, on taatusti vaikuttavampaa kuin vihreiden pikkunäppärät tiedotteet. Kiina on maailman suurin saastuttaja ja siksi vuorovaikutus kiinalaisten kanssa on välttämätöntä aidon muutoksen aikaansaamiseksi, Sirén näpäyttää.