Tähän maahan suomalaiset muuttavat mieluiten – tai ainakin eniten

Ruotsi on ulkomaista ylivoimaisesti suosituin muuttokohde suomalaisille, vaikka sen suosio onkin hiipunut tällä vuosikymmenellä.

Vuonna 2023 Ruotsiin muutti runsaat 1 700 ja toiseksi suosituimpaan pohjoismaahan Norjaan runsaat 400 Suomen kansalaista.

Ruotsiin muuttaminen on kuitenkin vähentynyt merkittävästi 2020-luvulla, kertoo Pohjoismaiden ministerineuvoston Info Pohjola -neuvontapalvelun projektinjohtaja Heli Mäkipää.

- Ainakin yksi merkittävä syy on koronapandemian myötä otettu digiloikka: ihmiset pystyvät tekemään töitä etänä joko kotona tai työpaikan sivukonttorilla, jolloin työn ottaminen Ruotsista ei automaattisesti tarkoita muuttoa. Ruotsissa saatetaan olla esimerkiksi 2-3 päivää viikossa ja loppuaika kotona, jolloin vakituinen osoite pysyy Suomessa, Mäkipää kuvailee.

Siirtolaisuusinstituutin projektipäällikkö Magnus Enlund kertoo, että kiinnostus muita Euroopan maita kohtaan on noussut suomalaisten parissa samaan aikaan, kun Ruotsin hohto on hiipunut. Enlundin mukaan vielä vuonna 2000 kaikista suomalaisista maastamuuttajista 30 prosenttia muutti Ruotsiin, kun nykyään vastaava prosenttiluku on enää 15.