Tähtäimessä kuntavaalit vuonna 2021

SDP:n Oulun piirin toimintavuosi on pyörähtänyt käyntiin varsin vilkkaasti. Vaikka vuoden 2020 aikana ei ole valtiollisia vaaleja, niin kahdet vaalit näkyvät piirin toiminnassa varsin merkittävästi. Parhaillaan on käynnissä jäsenvaali, jolla valitaan Oulun piiristä 23 puoluekokousedustajaa SDP:n 46. puoluekokoukseen kesäkuussa Tampereella. Jäsenvaalin lisäksi kuntavaalit huhtikuussa 2021 näkyvät toiminnassa monella eri tapaa.

Mika Pietilä

Puoluekokous on piirillekin aina oma ponnistus. Jäsenvaalin järjestäminen, puoluekokoukseen liittyvät ennakkojärjestelyt sekä itse puoluekokous vievät aikaa. Kesäkuun puoluekokouksessa päätetään puolueen politiikkaohjelmasta, periaatejulistuksesta sekä erilaisista aloitteista. Kaikki ne antavat puolueelle tulevaisuuden suunnan. Poliittisen ohjelmasisällön lisäksi puoluekokouksessa valitaan muun muassa puolueen puheenjohtaja, puoluevaltuusto ja hallitus sekä puoluesihteeri kaudelle 2020-2023. Puoluekokousedustajille on luvassa siis paljon tekemistä ja päätettävää varsinaisessa puoluekokouksessa.

Ehdokas jokaisessa kunnassa

Piirihallitus on tehnyt jo muutamia linjauksia tulevien kuntavaalien suhteen Oulun piirissä. Tavoitteemme on saada kuntavaaleihin SDP:n ehdokas jokaisessa vaalipiirin 38 kunnassa. Työ tämän tavoitteen saavuttamiseksi on jo alkanut. Ehdokashankinta on käynnissä, kuntavaaliohjelman valmistelu käynnistynyt ja ehdokkaiden kouluttaminen alkaa piakkoin. Piirikokouksen yhteydessä Kalajoella Oulun piirin puolueosastojen edustajat ja kiinnostuneet jäsenet kokoontuvat työskentelemään kuntavaalien parissa. Työskentelyä vauhdittavat puheenvuoroillaan teemalla Kestävä talous – Suomi 2030 puolueen poliittisen valmistelun päällikkö Joona Räsänen sekä kaupunkineuvos Kari Nenonen.

Pohjolan Demaripäivät Levillä

Perinteinen Pohjolan Demaripäivät -tapahtuma vie jäsenet syyskuussa Leville. Demaritapaamisen yhteydessä on alueelliset järjestöpäivät. Oulun ja Lapin piirin demareille sekä ay-aktiiveille suunnattu tapahtuma on tänä vuonna kaksipäiväinen. Ajankohtaisen poliittisen katsauksen ja keskustelun lisäksi päivien aikana käsitellään jäsenhankintaa, kuntavaaleja sekä vaikuttamisen eri tapoja paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti. Järjestelyistä vastaavat yhteistyössä Lapin ja Oulun piirit. Mukana yhteistyössä on myös TSL.

Ministerit vierailevat kaikissa piirin kunnissa

SDP on asettanut tavoitteeksi, että ministeri vierailee hallituskauden aikana Suomen kaikissa kunnissa. Piiri koordinoi ministereiden ja puoluejohdon vierailuiden ympärille yleisötilaisuuksia ja muuta ohjelmaa. Ministereiden ja puoluejohdon lisäksi Oulun piirin puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja vierailevat muun muassa alueellisissa puolueosastojen tapaamisissa kuluvan vuoden aikana. Alueellisia tapaamisia järjestävät piirihallituksen jäsenet yhteistyössä puolueosastojen kanssa.

Sääntömääräisten kokousten ohella piiri järjestää vuoden aikana lukuisia tilaisuuksia ja seminaareja. Toimintaan liittyvät säännölliset tapaamiset yhteistyöjärjestöjen sekä muiden puolueen piirijärjestöjen kanssa ja erilainen vaikuttamistyö ajankohtaisissa asioissa. Piirin alueella on myös käynnissä kaupunki- ja nuorisokannatuksen hankkeet.

Lisätietoa SDP:n Oulun piirin toiminnasta saa toiminnanjohtaja Sanna Husalta sekä piirin puheenjohtaja Mika Pietilältä.