Taiwanin presidentti kutsui koolle kansallisen turvallisuuskokouksen – Kiina käynnisti sotaharjoitukset

Taiwanin presidentti Lai Ching-te sanoo puolustavansa Taiwanin demokraattista järjestelmää Kiinan ilmoitettua sotaharjoituksista Taiwanin ympärillä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Ulkoisten uhkien edessä haluan vakuuttaa maanmiehilleni, että hallitus jatkaa demokraattisen ja vapaan perustuslaillisen järjestelmän puolustamista, demokraattisen Taiwanin suojelemista ja kansallisen turvallisuuden turvaamista, Lai kirjoittaa Facebookissa.

Kiina kertoi maanantain vastaisena yönä Suomen aikaa käynnistäneensä sotaharjoitukset Taiwanin ympärillä. Lai sanoo, että Kiinan sotaharjoitusten tarkoituksena on heikentää alueen rauhan ja vakauden nykytilaa ja että sen jatkuva voimankäyttö naapurimaiden painostamiseksi ei vastaa kansainvälisen yhteisön odotuksia.

Kiinan valtionmedian mukaan maa sijoitti maanantaina aloittamassaan sotaharjoituksessa hävittäjiä ja sota-aluksia Taiwanin ympärille. Lisäksi hävittäjiä ja muita sotakoneita lensi median mukaan Taiwaninsalmen yli. Harjoituksissa testataan maan mukaan muun muassa joukkojen yhteisiä toimintavalmiuksia.

KIINA on syyttänyt Taiwania provokaatiosta.

- Taiwanin itsenäistymistä ja rauhaa Taiwaninsalmella ei voi sovittaa yhteen, Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Mao Ning sanoo.

Maon mukaan Taiwanin itsenäisyyttä kannattavien voimien provokaatioista seuraa väistämättä vastatoimia.

Taiwanin presidentti Lai piti viime viikolla saaren kansallispäivän juhlallisuuksissa puheen, jossa hän vannoi vastustavansa saaren liittämistä Kiinaan. Lai on puolustanut Taiwanin suvereniteettia edeltäjäänsä suorasukaisemmin, mikä on suututtanut Kiinan. Kiinan hallitus on kutsunut Laita separatistiksi.

Myös Kiinan aiempien kommenttien mukaan sen maanantaiset harjoitukset toimivat varoituksena Taiwanin itsenäisyyttä ajavien joukkojen separatistisille toimille. Yhdysvallat ja Taiwan olivat kehottaneet Kiinaa olemaan ryhtymättä toimiin vastauksena Lain puheeseen.

AIEMMIN Taiwanin puolustusministeriö tuomitsi lausunnossaan Kiinan käytöksen, jota se kuvaili järjettömäksi ja provosoivaksi. Taiwan sanoi lähettäneensä joukkojaan suojelemaan vapautta, demokratiaa ja Taiwanin suvereniteettia. Myös Yhdysvallat tuomitsi Kiinan harjoitukset ja sanoi niiden olevan perusteettomia ja lisäävän tilanteen kärjistymisen uhkaa.

Lisäksi presidentti Lai kutsui koolle sotaharjoitusten vuoksi kansallisen turvallisuuskokouksen. Neuvoston pääsihteeri Joseph Wun mukaan kiinan toimet ovat ristiriidassa kansainvälisen oikeuden kanssa.

Kiina on lisännyt sotilaallista toimintaa Taiwanin ympärillä viime vuosina. Maanantain harjoitukset ovat neljännet laajamittaiset harjoitukset viimeisten kahden vuoden aikana. Lisäksi Kiinan alukset ovat lähes jatkuvasti läsnä saaren vesillä.

TAIWANIN rannikkovartiosto sanoo ottaneensa kiinni kiinalaisen miehen yhdellä Taiwanin ulkosaarista. Mies oli tehnyt kumiveneellä rannikkovartioston mukaan laittoman ylityksen Manner-Kiinasta pienelle Menghun saarelle.

Rannikkovartioston mukaan kiinni otetun miehen mahdollista yhteyttä sotaharjoituksiin ei ole suljettu pois. Mies ja hänen veneensä vietiin Kinmeniin tutkimuksia varten.

Menghu on osa Taiwanin hallinnoimia Kinmenin saaria ja sijaitsee noin kuuden kilometrin päässä Manner-Kiinan Xiamenin satamakaupungista.

Taiwanin puolustusministeriö oli kertonut aiemmin, että sen syrjäiset saaret ovat korotetussa valmiustilassa Kiinan harjoitusten vuoksi. Ministeriön tiedotteen mukaan kaikki syrjäisten saarten puolustusvyöhykkeet ovat korotetussa valmiustilassa ja maan lentokoneet ja laivat reagoivat “vihollistilanteisiin” ministeriön antamien taistelusääntöjen mukaisesti.