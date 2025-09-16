Palkittu politiikan aikakauslehti.
16.9.2025 09:22 ・ Päivitetty: 16.9.2025 09:46

Takuulla läpi peruskoulusta? Näin ministeriö nostaisi koululaisten osaamistasoa

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää perusopetuksen osaamistakuun valmistelun. Tavoitteena on varmistaa, että perusopetuksessa on kansallisesti yhtenäiset menettelyt, joilla jokainen nuori saa riittävät perustaidot jatko-opintoihin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Opetusministeri Anders Adlercreutzin (r.) mukaan osaamistakuulla pyritään vaikuttamaan jo pitkään jatkuneeseen oppimistulosten laskuun ja heikentyvään tasa-arvokehitykseen.

-  Pitäisin tärkeänä, että erityisesti lukutaitoa korostetaan uudistuksessa. Vahva lukutaito vaikuttaa myönteisesti lasten oppimiseen. Haluaisin nostaa keskusteluun, voiko lukutaidon tavoitetasoa ja lukemisen määrää perusopetuksessa lisätä, Adlercreutz sanoo opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteessa.

Osaamistakuu on kirjattu pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen hallitusohjelmaan.

TOTEUTTAMINEN käynnistetään lainsäädäntömuutoksella. Tavoitteena on, että uudistettu perusopetuslaki hyväksytään ensi vuonna ja astuu voimaan vuonna 2027.

Lainsäädäntömuutoksen pohjalta aloitetaan myöhemmin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kehittämistyö yhdessä asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on aiempaa selkeämpi normipohja perusopetukselle.

