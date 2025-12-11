Talentia: Haavoittuvimmat ryhmät jäävät heitteille, jos sosiaalialaa ei huomioida hyvinvointialueilla

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian mukaan sosiaalihuollon ammatillisen johtamisen heikentyminen ja sosiaaliala ylipäätään jää hyvinvointialueiden väliraportissa varjoon. Demokraatti Demokraatti

Talentian kannanotossa myös kiitetään valtioneuvoston kanslian julkaisemaa hva-uudistuksen väliraporttia laaja-alaiseksi ja rohkeaksi. Raportissa ei Talentian mukaan kuitenkaan tunnisteta sosiaalipalvelujen, sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen ammatillisen johtamisen heikentymistä hyvinvointialueilla.

– On erittäin huolestuttavaa, että sosiaalihuollon ammatillisen johtamisen romuttumista ei raportissa tunnisteta ollenkaan. Tämä kehitys näkyy jo palvelujen vinoutumisena, aukkoina ja alueellisina eriarvoisuuksina, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio tiedotteessa.

Sote-palveluvalikoiman periaatteet ovat nyt lausuntokierroksella, ja niiden jatkovalmistelu voi järjestön mukaan parantaa läpinäkyvyyttä.

– Vaarana kuitenkin on, että talous ohittaa asiakkaiden tarpeet, jos sosiaalihuollon erityispiirteitä ei periaatteissa tunnisteta. Haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten oikeudet on turvattava – muuten palveluvalikoima menettää koko tarkoituksensa.

RAPORTTI osoittaa, että rakenteiden yhtenäistäminen, jatkuvat muutokset ja epäselvä johtaminen ovat kuormittaneet työntekijöitä.

Kannanotossa painotetaan, että henkilöstön pysyvyys ei parane ilman työhyvinvointiin ja esihenkilötyöhön panostamista. Osa alueista on tässä onnistunut, mutta erot ovat edelleen suuria. Lisää aiheesta Väliraportti: Hyvinvointialueiden lukumäärää pitää tarkistaa

– Ilman osaavaa, pysyvää henkilöstöä mikään sote-uudistus ei voi onnistua, Karsio kommentoi.

Hyvinvointialueet ovat joutuneet painottamaan talouden tasapainoa, ja raportista ilmeneekin, että integraation ja ennaltaehkäisevän työn kehittäminen on jäänyt taka-alalle. Talentia pitää kehitystä lyhytnäköisenä ja vaarallisena: juuri ennaltaehkäisy estää raskaiden palvelujen tarpeen kasvua.

– Lastensuojelun palvelutarpeen arviointien määräaikoja ei edelleenkään noudateta useilla alueilla, lastensuojeluilmoitusten kasvu kuormittaa järjestelmää, aikuissosiaalityössä palvelujen saatavuus on heikentynyt ja ikääntyneiden kotihoidon asiakasmäärät ja toteutuneet tunnit ovat laskeneet huolestuttavasti, Karsio listaa raportin osoittamia vakavia pulmia.

Talentia varoittaa lastensuojelun ja aikuissosiaalityön kuormituksen kasvun seurauksista, jotka näkyvät koko palvelujärjestelmässä vuosia eteenpäin.

RAPORTISSA todetaan myös, että sosiaalihuollosta ei ole käytettävissä vastaavaa laatu- ja vaikuttavuustietoa kuin terveydenhuollosta.

– Tietopohjan puutteet eivät tarkoita, että palvelut olisivat vähemmän tärkeitä – ne tarkoittavat, että emme ole riittävästi investoineet niiden tutkimukseen ja arviointiin. Tämä on korjattava kiireesti.

Talentia pitää erityisen huolestuttavana, että HYTE-kerroin ei palkitse lastensuojelun tai sosiaalipalvelujen vaikuttavuudesta. HYTE-kerroin on kuntia kannustava rahoitusmalli, jossa osa valtionosuuksista määräytyy sen mukaan, miten kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä.

Sosiaalipalveluilla ei ole omia vaikuttavuusmittareita, ja rahoituksen kannustimet kohdistuvat pääosin terveydenhuoltoon.

Talousohjaus on raportin mukaan ylipäätään noussut ylikorostuneeksi, kun taas palvelujen sisältöohjaus on heikentynyt.

– Nykyinen ohjausjärjestelmä on epätasapainossa. Talous ajaa liian helposti sisällön ohi. Sosiaalihuollossa tarvitaan strategista, pitkäjänteistä ohjausta – ei paniikkisopeutuksia.