Työmarkkinat

5.9.2025 09:46 ・ Päivitetty: 5.9.2025 09:46

Talentia: Hyvinvointialueet teettävät ilmaista työtä sosiaalityöntekijöillä – ”Tällainen peli ei vetele”

iStock
Talentian mukaan työntekijät tekevät ruokatauoillaan ilmaista työtä.

Ammattijärjestö Talentia vaatii hyvinvointialueita lopettamaan ilmaisen työn teettämisen sosiaalityöntekijöillä ja kuraattoreilla.

Demokraatti

Demokraatti

– Alalla on vallinnut pitkään tilanne, jossa ruokataukoa ei ehditä pitää, vaikka työ- ja virkaehtosopimus edellyttää vähintään puolen tunnin ruokailua omalla ajalla. Näin työntekijät tekevät joka päivä ilmaista työtä työnantajalle. Tämän on loputtava, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio sanoo tiedotteessa.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö muistuttaa, että työntekijällä on oikeus ruokailla työajalla, jos työtehtävien laadun vuoksi oma-aikainen ruokatauko ei ole mahdollista. Tämä sopimusmääräys on ollut työehtosopimuksissa jo aiemmin, mutta sitä on Talentian mukaan sovellettu harvoin.

Talentia kertoo, että sosiaalityöntekijät ja kuraattorit kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksessa (sote-sopimus) liitteen 7:n piiriin. Tässä työajassa puolen tunnin ruoka-aika on omaa aikaa. Joutuisa ruokailu on mahdollista vain, jos siitä on sovittu paikallisesti.

Joutuisa ruokailu tarkoittaa työajalla tapahtuvaa ruokailua, jolloin työntekijän on oltava työvalmiudessa ja työnantajan tavoitettavissa.

Työnantajan kanssa on neuvoteltu erilaisia ratkaisuja, mutta mikään ei tunnu kelpaavan.

TALENTIAN mukaan kevään työehtosopimusneuvotteluissa neuvoteltiin lisää toimintamalleja epäkohdan korjaamiseksi. Järjestön mukaan sovittiin, että liite 7:n piiriin kuuluvien osalta voidaan tehdä paikallinen sopimus joutuisasta ruokailusta työajalla.

Talentian mukaan työntekijät ja viranhaltijat voivat myös sopia yleistyöaikaan siirtymisestä, jolloin voi valita, käyttääkö ruokailuun omaa aikaa vai ruokaileeko joutuisasti. Sopiminen perustuu vapaaehtoisuuteen.

Työnantajat eivät ole Talentian tietojen mukaan hyödyntäneet uusia ratkaisuvaihtoehtoja. Paikallisia sopimuksia joutuisasta ruokailusta ei ole tehty eikä myöskään sopimuksia yleistyöaikaan siirtymisestä.

– Työnantajan kanssa on neuvoteltu erilaisia ratkaisuja, mutta mikään ei tunnu kelpaavan. Sosiaalialan työ on erittäin kuormittavaa, ja työnantaja vieläpä teettää sitä korvauksetta. Tällainen peli ei vetele – ilmaisen työn aika on ohi.

Talentian mukaan ruokatauolla tehty korvauksettoman työn määrä voidaan Talentian mukaan selvittää ja tarvittaessa vaatia takautuvasti maksuun.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

