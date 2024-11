Talentia valitsee viikonloppuna puheenjohtajansa

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian liittovaltuusto kokoontuu viikonloppuna. Kokouksessa valitaan liitolle johtajisto ja hallitus. Demokraatti Demokraatti

Puheenjohtajaksi on tällä hetkellä asettunut ehdolle nykyinen puheenjohtaja Jenni Karsio (kuvassa). Puheenjohtaja valitaan kokouksessa lauantaina.

Karsio on toiminut Talentian puheenjohtajana vuodesta 2020. Karsio on yhteiskuntatieteiden maisteri ja laillistettu sosiaalityöntekijä. Hän on työskennellyt muun muassa sosiaalityöntekijänä terveydenhuollossa ja ensi- ja turvakotipalveluiden johtajana.

Lauantaina valitaan myös liittovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Sunnuntaina vuorossa ovat uuden hallituksen ja hallituksen varapuheenjohtajan valinnat.