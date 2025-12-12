Palkittu politiikan aikakauslehti.
12.12.2025

”Taloudesta puuttuu vauhti” – Akava Works alentaa kasvuennusteitaan reilusti

Akava Worksin mukaan säästäminen jakautuu epätasaisesti. Osa säästää poikkeuksellisen paljon, toisilla tuloista säästöön ei jää mitään.

Palkansaajakeskusjärjestö Akavan yhteydessä toimiva tutkimusyksikkö Akava Works alentaa reilusti kasvuennusteitaan tälle ja ensi vuodelle.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tämän vuoden kasvun ennakoidaan olevan 0,1 prosenttia, kun aiemmin sen ennustettiin olevan 0,8 prosenttia.

Ensi vuodelle ennustetaan 0,5 prosentin kasvua, kun aiempi ennuste oli 1,7 prosenttia.

- Taloudesta puuttuu vauhti. Elämme pitkän jarrutuksen vaihetta edelleen, sanoo Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen tiedotteessa.

Hän lisää, että kuluttajien luottamus ja yksityinen kulutus ovat pysyneet heikkoina vastoin talousennustajien odotuksia. Kotitaloudet säästävät käytettävissä olevista tuloistaan poikkeuksellisen paljon.

- Ongelma lienee kuitenkin säästämisen epätasainen jakautuminen: kasvava joukko pärjää tuloillaan vain jotenkuten, eikä säästöön jää mitään. Tämä ei välttämättä korjaudu nopeasti. Heikosti pärjäävien perheiden määrä pikemminkin kasvaa niin kauan kuin työttömyys lisääntyy, Sorjonen sanoo.

Akava Works arvioi, että työttömyys kääntyy laskuun kesän 2026 jälkeen.

ENNUSTEESSA todetaan, että reaalipalkat romahtivat vuosina 2022 ja 2023 nopean kuluttajahintojen nousun vuoksi. Parin viime vuoden nousun katsotaan kohottavan säännöllistä kokoaikatyötä tekevien reaalipalkat vasta vuoden 2020 tasolle.

- Keskituloisen reaalisista ansiotuloista verojen jälkeen on kadonnut neljässä vuodessa yhteensä 5 900 euroa. Tämä on samalla arvio menetetyn kulutusmahdollisuuden suuruudesta, Sorjonen sanoo.

- Se on valtava työssäkäyvälle, laittaa helposti oman talouden sekaisin. Puhumattakaan heistä, jotka ovat sittemmin joutuneet työttömiksi.

