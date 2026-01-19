Talousfoorumi kokoontuu – nämä asiat ovat Davosissa listalla

Maailman talousfoorumi alkaa maanantaina Sveitsin Davosissa usean kansainvälisen kriisin varjossa. Ukrainan rauhanhankkeiden lisäksi kulisseissa puhutaan varmasti valtionjohtajien kesken ainakin Yhdysvaltain Grönlanti-aikeista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Foorumin virallisena aiheena on muun muassa dialogin merkitys muuttuvassa ja monimutkaisessa maailmassa.

Suomea foorumissa edustaa presidentti Alexander Stubb, jolla on keskustelutilaisuuksien ohella ohjelmassa kahdenvälisiä tapaamisia muun muassa eri valtionpäämiesten kanssa. Stubb pitää myös puheenvuorot esimerkiksi Ukrainan tulevaisuutta käsittelevässä tilaisuudessa ja valtionpäämiesten avajaispäivällisellä.

Davosiin odotetaan myös muun muassa Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia ja Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyiä sekä Saksan liittokansleria, Euroopan komission puheenjohtajaa, Kanadan ja Espanjan pääministereitä sekä YK:n ja Naton pääsihteereitä. Kaikkiaan viikon ohjelmaan osallistuu kuutisenkymmentä valtionjohtajaa.

Presidentin ohella Suomea edustavat ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.).

Vuosittain järjestettävä foorumi päättyy perjantaina, ja siihen osallistuu tänä vuonna tuhansia eri alojen päättäjiä noin 130 maasta. Tapahtuma perustettiin 55 vuotta sitten.