Taloussanomat: Kalustemoguli Sukari osti Askon ja Sotkan

Tunnettu kalustealan bisnesvaikuttaja Toivo Sukari kertoo Taloussanomille, että hänen omistamansa Sukari Konserni on ostanut konkurssiin joutuneet Asko- ja Sotka-huonekaluketjut. Näistä tavaroita tilanneet kuluttajat eivät kuitenkaan voi periä saataviaan Sukarin kautta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sukari kertoo lehdelle, että hän aikoo jatkaa ainakin Askon liiketoimintaa, Sotkan jatkosta hän ei ole päättänyt vielä.

- Avataan nyt ensin Asko, ja sen jälkeen katsotaan, mitä Sotkan kanssa tehdään, Sukari sanoo.

Asko palaa Sukarin mukaan kivijalkaliikkeinä, ei pelkästään verkossa.

Sukarin mukaan investointi on konsernille merkittävä. Kauppahintaa tai muita kaupan yksityiskohtia hän ei paljasta.

Neuvotteluja käytiin Sukarin mukaan viime kesästä lähtien useaan otteeseen.

Sukari nousi aikoinaan menestykseen oman yrityksensä Maskun Kalustetalon kautta. Hän perusti myös Ideapark-kauppakeskukset.

OSTOT VAHVISTI STT:lle lauantaina konkurssipesän pesänhoitaja Tuomas Penttilä asianajotoimisto Evershedsista.

- Sukari Konserni osti konkurssipesältä Asko ja Sotka -brändit, eli immateriaalioikeudet. He voivat jatkossa käyttää näitä tuotemerkkejä ja liikenimiä, Penttilä kertoi.

Askon ja Sotkan taustayhtiö Indoor Group sekä sen tytäryhtiö, Askon huonekalutehdas Insofa hakeutuivat helmikuussa konkurssiin.

Immateriaalioikeudet ovat yksi omaisuuserä, jonka konkurssipesä myy. Penttilän mukaan niiden myynti ei vaikuta konkurssimenettelyyn. Kaupoilla ei ole myöskään vaikutusta Askossa ja Sotkassa aiemmin asioineiden, ilman tuotteitaan jääneiden asiakkaiden tilanteeseen tai konkurssipesässä asioiviin kuluttajiin.

- Myymme kuluttajille huonekalut loppuun myymälöistämme ja suljemme ne pikkuhiljaa. Huhtikuun aikana se homma on varmaankin valmis, Penttilä kertoi.

Penttilä on aiemmin arvioinut STT:lle, että vähintään 15 000 kuluttajavelkojaa ei tule saamaan ostamaansa tuotetta. Kyse on asiakkaista, jotka ovat maksaneet tilaamansa tuotteen joko osittain tai kokonaan, mutta eivät ole saaneet tuotetta.

Ilman tuotetta jääneistä asiakkaista tulee konkurssipesän velkojia.