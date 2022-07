Talousvaliokunnan sd-edustajat: Suomen etu turvattiin Uniper-sovussa – ”On paikallaan kiittää ministeri Tuppuraista”

Eduskunnan sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän talousvaliokunnan jäsenet pitävät hyvänä, että Uniper-kriisissä on löydetty yhteisymmärrys Uniperin, sen pääomistajan Fortumin ja Saksan hallituksen kesken. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sovitussa ratkaisussa Saksan valtio sitoutuu tukemaan yhtiötä sen liiketoiminnan tasapainottamisessa.

Suomen valtio omistaa enemmistön Fortumista. Valtio-omistajan tärkein tavoite neuvotteluissa oli, että omistuksen arvo säilyy ja kehittyy parhaalla mahdollisella tavalla.

– On paikallaan kiittää ministeri Tytti Tuppuraista kovasta työstä, jota hän on asian ratkeamiseksi tehnyt tunteja säästämättä. Tuppurainen on pitänyt tiiviisti yhteyttä Saksan kollegoihinsa niin kasvokkain kuin puhelimitse. Neuvottelutavoitteet on saavutettu ja suomalaisten etu turvattu, toteaa valiokuntaryhmän vetäjä Matias Mäkynen tiedotteessa.

Saavutettu ratkaisu ei vaadi Fortumilta tai sitä kautta Suomelta lisärahoitusta yhtiöön. Myös Fortumilta Uniperille aiemmin myönnetyt neljän miljardin euron osakaslaina ja Uniperin puolesta annetut neljän miljardin emoyhtiötakaukset jäisivät voimaan, eikä näitä menetetä.

– Tässä tilanteessa saavutettu neuvottelutulos on kompromissi, jolla voidaan näissä olosuhteissa ja aikataulussa parhaalla mahdollisella tavalla turvata suomalaisten energiansaantia ja yhtiöiden tulevaisuutta, kansanedustaja Raimo Piirainen toteaa.

Kansanedustaja Tuula Väätäinen muistuttaa, että edessä on pitkä kylmä talvi, jolloin suomalaiset tarvitsevat energiaa.

– On tärkeää, että sopu saatiin aikaiseksi.