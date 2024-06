Tältä näyttää RKP:n puheenjohtajapeli – Henrikssonin seuraaja ratkeaa ensi viikolla

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz näyttää olevan vahvoilla RKP:n puheenjohtajakisassa, mutta osa puoluevaikuttajista ennakoi silti sangen tiukkaa mittelöä hänen ja eduskuntaryhmän puheenjohtajan Otto Anderssonin välillä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

STT on haastatellut taustaksi piirijohtajia ja muita RKP:n puoluevaikuttajia. Kahdeksan vuotta puoluetta johtaneen opetusministeri Anna-Maja Henrikssonin seuraaja valitaan puoluekokouksessa 16. kesäkuuta Helsingissä.

STT:n saamien arvioiden mukaan Adlercreutz olisi suositumpi ainakin Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Helsingissä. Suurimmassa piirissä Pohjanmaalla kannat vaikuttavat jakaantuvan tasan.

Lisäksi RKP:llä on 13 puoluekokousedustajan yhteispiiri.

Otto Andersson on ennen kansanedustajuuttaan toiminut Henrikssonin erityisavustajana. Andessonilla onkin takanaan puolueen pitkän linjan vaikuttajia, ja hänen on arvioitu olevan myös Henrikssonin suosikki.

RKP tarvitsee linjansa kirkastamista, sillä puolueen kannatus on madellut gallupeissa. Henriksson on johtanut puoluetta pitkään, eikä kenttä viime aikoina ole ollut pelkästään tyytyväinen hänen toimintaansa.

Henriksson on jo ilmoittanut luopuvansa myös opetusministerin salkusta, kävi eurovaaleissa miten kävi.

Yleisesti arvioidaan, että tuleva puheenjohtaja ottaa opetusministerin salkun. Ministerit ovat RKP:ssä perinteisesti edustaneet eri alueita. Tällä hetkellä puolueella on kolme ministeriä: Henriksson Pohjanmaalta, Adlercreutz Uudeltamaalta sekä liikunta-, urheilu-, ja nuorisoministeri Sandra Bergqvist Varsinais-Suomesta.

Pohjanmaa haluaa oman ministerin Henrikssonin jälkeenkin. Eurooppaministerin salkun väläytellään esimerkiksi sopivan hyvin vaasalaiselle kolmannen kauden kansanedustajalle Joakim Strandille.

PUOLUESIHTEERI Fredrik Guseffin mukaan puoluekokoukseen on tulossa liki täysi määrä eli noin 270 äänivaltaista puoluekokousedustajaa. Joidenkin arvioiden mukaan Adlercreutz voisi voittaa jo ensimmäisellä kierroksella. Se vaatisi, että hän saa yli puolet äänistä.

Hufvudstadsbladetin puoluekokousedustajille tekemän kyselyn perusteella Adlercreutzilla on tällä hetkellä selkeä johto. HBL:n mukaan Adlercreutz olisi saamassa 129 ääntä ja Andersson ​​63. Noin 50 edustajaa ei kerro, miten aikovat äänestää, ja 12 edustajaa jäi tavoittamatta.

Kolmantena puheenjohtajaksi pyrkivällä, vuonna 1994 syntyneellä varapuheenjohtaja Henrik Wickströmillä ei ole vielä mahdollisuuksia voittoon, mutta hänellä voi olla rooli kuninkaantekijänä, arvellaan piireistä. Jos mittelössä tulee toinen kierros, kiinnostavaa on, kummalle Wickströmin äänet menevät. RKP:n nuorisojärjestö tukee Wickströmiä virallisesti, mutta se ei tarkoita, että kaikki nuoret äänestäisivät häntä. Nuorilla on puoluekokouksessa 37 edustajaa.

HBL:n kyselyssä vain yhdeksän edustajaa kertoo aikovansa äänestää Wickströmiä.

Myös RKP:n naisjärjestöllä on yli 30 edustajaa.

ANDERSSON joutuu todennäköisesti jättämään eduskuntaryhmän puheenjohtajan paikkansa, jos Adlercreutz valitaan puheenjohtajaksi. Molemmat puheenjohtajat eivät mielellään voi olla Uudeltamaalta.

Jos taas Adlercreutz häviää kisan, hän joutunee jättämään ministeripestinsä.

Vuonna 1970 syntynyt Adlercreutz on Kirkkonummelta ja vuonna 1983 syntynyt Andersson Loviisasta.

Varapuheenjohtajavaalistakin ennakoidaan salkkujaon kannalta kiinnostavaa.

- Pohjanmaalla on tällä hetkellä kaksi ehdokasta, ja jos molemmat valitaan, ei niiden lisäksi ole mielestäni mahdollista saada ministeripestiä, sanoo yksi piirijohtaja.

PITKÄN työrupeaman puolueessa tehnyttä, mutta kansanedustajana vasta ensimmäistä kauttaan toimivaa Anderssonia veikkailtiin pitkään voittajaksi, mutta Adlercreutzin kannatus on ponkaissut viime aikoina nousuun.

Mielipidemittauksissa Adlercreutz on ollut suomenruotsalaisten ennakkosuosikki, ja joidenkin arvioiden mukaan se on saattanut vaikuttaa myös puoluekokousedustajiin.

Yksi lähteistä kertoo, että nykyiseen puheenjohtajaan kriittisimmin suhtautuva puolueväki on käyttänyt Anderssonia vastaan hänen taustaansa Henrikssonin erityisavustajana. Hän edustaisi tavallaan puolueessa perinteisempää linjaa, kun monessa piirissä uudelta puheenjohtajalta odotetaan uudistavaa otetta. Tässä Adlercreutzin on nähty olevan pätevämpi.

- Meillä koetaan, että Adlercreutz olisi aika hyvä siinä, mitä puolue tällä hetkellä tarvitsee saadakseen uusia kannattajia, ihan uusia kannattajaryhmiä ja uudenlaista tapaa käsitellä kenttää. Sellaista muutosta toivotaan, sanoo yksi piirijohtaja.

Adlercreutz on pitänyt esillä muun muassa ihmisoikeus-, tasa-arvo- ja ilmastokysymyksiä ja muita etenkin kaupunkilaisia puhuttelevia arvoja, kun taas Anderssonin arvioidaan tuntevan maaseudulla asuvien mielenmaisemaa paremmin.

ADLERCREUTZ on eduskunnassa jo kolmatta kauttaan ja Anderssonia tunnetumpi kasvo. Hänen kokemuksensa katsotaan olevan laaja-alaisempaa, koska ministerinä hän toimii myös Euroopassa ja kansainvälisellä kentällä.

Tosin joidenkin mielestä hänellä on turhan vähäinen osaaminen puolueorganisaation toiminnasta, joka taas on Anderssonin vahvuus.

Anderssonin eduksi nähdään muun muassa se, että hän hallitsee politiikkapelin ja pärjää siksi neuvotteluissa hyvin.

Joidenkin mielestä Adlercreutzin puolesta puhuu sekin, että hänellä on muutakin kokemusta elämästä kuin politiikka. Hän on koulutukseltaan arkkitehti ja on työskennellyt yrittäjänä ennen kuin hänet vuonna 2015 valittiin eduskuntaan.

STT:n haastattelemat vaikuttajat painottavat, että valitaanpa kumpi vain puheenjohtajaksi, tilanne on puolueen kannalta hyvä. Molemmat ovat toisia kuuntelevia ja kentän suuntaan aktiivisia.

Sanna Nikula/STT