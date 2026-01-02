Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

2.1.2026 06:00 ・ Päivitetty: 2.1.2026 06:00

Talven pakkasennätys uusiksi – lumimyräkkä yllätti aamulla vaisuudellaan

RONI REKOMAA / LEHTIKUVA

Yöllä kiristynyt pakkanen on kirjoittanut jälleen uusiksi kuluvan talven pakkasennätyksen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että Kilpisjärven kyläkeskuksella Enontekiöllä mitattiin hieman ennen kello yhtä perjantain vastaisena yönä 39,9 astetta pakkasta.

Varhain aamulla kirein pakkanen oli Enontekiöllä jo helpottanut. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Antti Jylhä-Ollila arvioi aamulla STT:lle, että 40 asteen rajapyykki jäänee tänään saavuttamatta.

- Nämä kireät pakkaset jatkuvat pohjoisessa usean päivän ajan. On hyvin mahdollista, että tulevina päivinä se voisi mennä rikki, Jylhä-Ollila sanoi.

Lapissa oli aamulla laajalti 20-30 astetta pakkasta. Myös eteläisessä Suomessa lämpötila oli yli kymmenessä pakkasasteessa.

PERJANTAILLE ounasteltu lumimyräkkä sen sijaan yllätti aamulla vaisuudellaan.

Lumisateita oli aamuseitsemän maissa tullut Jylhä-Ollilan mukaan vain aivan eteläisimpään ja lounaisimpaan Suomeen. Ne voivat näillä alueilla kuitenkin heikentää ajokeliä. Tuuli on lisäksi puuskaista, mikä pöllyttää lunta tien päälle.

Huonon ajokelin varoitus on annettu eteläisiin maakuntiin sekä Satakuntaan ja Pirkanmaalle. Ajokeli on normaali muualla maassa.

Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että lumisateet etenevät päivän edetessä hieman idemmäksi. Etelä-Suomessa on odotettavissa hajanaisia lumisateita, ja etelärannikolla voidaan nähdä sakeampaakin lumikuuroa. Keski- ja Pohjois-Suomessa jatkuu laajalti poutainen pakkassää.

Pohjoisessa kireät pakkaset jatkuvat lähipäivinä, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan. Etelässä pakkanen kiristyy viikon vaihtuessa.

- Talviset säät jatkuvat pitkälle ensi viikkoon. Sen jälkeenkään mitään merkittävää lauhtumista ei ole näköpiirissä, Jylhä-Ollila kertoi.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Heikki Sihto

Työmarkkinat
2.1.2026
Työpaikkakato uhkaa Suomea – Petri Vanhala: Onko meillä arkuutta tehdä kovia päätöksiä?
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Elokuva
2.1.2026
Arvio: Joku on huiskivinaan pölyt luksuksen päältä kartanotrillerissä, jonka on ohjannut dramaturginen tohelo
Lue lisää

Mikko Majander

Kohti Ruotsin vaaleja
30.12.2025
Suomi-Ruotsi-peli: turvallisuuden maksimoimista, turvattomuuden minimoimista
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU