2.1.2026 06:00 ・ Päivitetty: 2.1.2026 06:00
Talven pakkasennätys uusiksi – lumimyräkkä yllätti aamulla vaisuudellaan
Yöllä kiristynyt pakkanen on kirjoittanut jälleen uusiksi kuluvan talven pakkasennätyksen.
Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että Kilpisjärven kyläkeskuksella Enontekiöllä mitattiin hieman ennen kello yhtä perjantain vastaisena yönä 39,9 astetta pakkasta.
Varhain aamulla kirein pakkanen oli Enontekiöllä jo helpottanut. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Antti Jylhä-Ollila arvioi aamulla STT:lle, että 40 asteen rajapyykki jäänee tänään saavuttamatta.
- Nämä kireät pakkaset jatkuvat pohjoisessa usean päivän ajan. On hyvin mahdollista, että tulevina päivinä se voisi mennä rikki, Jylhä-Ollila sanoi.
Lapissa oli aamulla laajalti 20-30 astetta pakkasta. Myös eteläisessä Suomessa lämpötila oli yli kymmenessä pakkasasteessa.
PERJANTAILLE ounasteltu lumimyräkkä sen sijaan yllätti aamulla vaisuudellaan.
Lumisateita oli aamuseitsemän maissa tullut Jylhä-Ollilan mukaan vain aivan eteläisimpään ja lounaisimpaan Suomeen. Ne voivat näillä alueilla kuitenkin heikentää ajokeliä. Tuuli on lisäksi puuskaista, mikä pöllyttää lunta tien päälle.
Huonon ajokelin varoitus on annettu eteläisiin maakuntiin sekä Satakuntaan ja Pirkanmaalle. Ajokeli on normaali muualla maassa.
Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että lumisateet etenevät päivän edetessä hieman idemmäksi. Etelä-Suomessa on odotettavissa hajanaisia lumisateita, ja etelärannikolla voidaan nähdä sakeampaakin lumikuuroa. Keski- ja Pohjois-Suomessa jatkuu laajalti poutainen pakkassää.
Pohjoisessa kireät pakkaset jatkuvat lähipäivinä, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan. Etelässä pakkanen kiristyy viikon vaihtuessa.
- Talviset säät jatkuvat pitkälle ensi viikkoon. Sen jälkeenkään mitään merkittävää lauhtumista ei ole näköpiirissä, Jylhä-Ollila kertoi.
