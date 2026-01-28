Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ulkomaat

28.1.2026 06:08 ・ Päivitetty: 28.1.2026 06:08

”Tämä ei ole perääntyminen” – Trumpin hallinto pyrkii rauhoittamaan Minneapolisin tilannetta

SAUL LOEB / AFP - LEHTIKUVA
Trump palaamassa Valkoiseen taloon Iowasta 27. tammikuuta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo hänen hallintonsa aikovan rauhoittaa Minneapolisin tilannetta hieman.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Konservatiivikanava Fox Newsin tiistaina haastatteleman Trumpin mukaan kyseessä ei kuitenkaan ole perääntyminen kaupungista.

- Minusta tämä ei ole perääntyminen. Tämä on pienoinen muutos, Trump sanoi.

Yhdysvaltain liittovaltion viranomaiset näyttivät yhdysvaltalaismedian mukaan olevan ainakin osittain vetäytymässä Minneapolisista tiistaina.

Kaupungissa tapahtuneet kaksi ampumistapausta ovat nostattaneet voimakasta vastarintaa liittovaltion maahanmuuttoviranomaisia kohtaan.

”Se oli kamalaa”

LAUANTAINA Minneapolisissa 37-vuotias mies kuoli, kun ainakin yksi liittovaltion agentti ampui häntä kiinniottotilanteessa.

- Se oli kamalaa, Trump kuvaili tapahtunutta Fox Newsille.

Viranomaisten ampumalla miehellä oli ollut vyötäröllään laillinen ase. Viranomaiset olivat ottaneet mieheltä aseen pois ennen tämän ampumista.

- En pidä siitä, että hän kantoi ladattua asetta ja kahta täyttä lipasta. Se on melko epätavallista, Trump jatkoi.

Tapauksesta jaetun videomateriaalin perusteella mies ei ottanut tapahtuneen aikana asetta esille.

Yhdysvalloissa oikeus kantaa ja omistaa aseita kuuluu perustuslain takaamiin perusoikeuksiin.
Trump kuvaili rajavartiostopomoa omalaatuiseksi

Trump kuvaili rajavartioston operaatioista vastaavana komentajana ampumisen aikaan toiminutta Greg Bovinoa ”hyväksi” mutta ”aika omalaatuiseksi”.

- Joissain tapauksissa se on hyvä asia. Ehkä se ei ollut hyvä tässä tapauksessa, hän sanoi.

ALKUVIIKOSTA yhdysvaltalainen Atlantic-lehti kertoi lähteidensä tietoihin pohjaten, että Bovino olisi saanut potkut. Lehden tietojen mukaan Bovino olisi palaamassa vanhaan tehtäväänsä Kaliforniassa ja jäämässä pian eläkkeelle.

Sisäisen turvallisuuden ministeriö on kiistänyt lehden tiedot.

Trumpin hallinnossa kotimaan turvallisuudesta vastaavana neuvonantaja toimiva Stephen Miller kertoi uutistoimisto AFP:lle antamassaan lausunnossa, että rajavartioston edustajat saattoivat jättää noudattamatta heille annettua ohjeistusta.

Millerin mukaan Valkoinen talo oli antanut ”selvän ohjeistuksen”, jonka mukaan Minnesotaan lähetetty lisähenkilöstö lähetettiin osavaltioon estämään fyysisesti mielenosoittajien pääsyn pidätyksiä tekevien maahanmuuttoviranomaisten luo.

- Tarkastelemme miksi tulli- ja rajavartiolaitoksen ryhmä ei ehkä noudattanut kyseistä protokollaa, Miller sanoi lausunnossaan tiistaina paikallista aikaa.

MYÖHEMMIN Valkoinen talo sanoi AFP:lle, ettei Miller viitannut lausunnollaan suoraan lauantaiseen minnesotalaismiehen kuolemantapaukseen.

Lauantaina Miller oli syyttänyt kuolonuhria terroristiksi, joka oli pyrkinyt murhaamaan liittovaltion lainvalvontaviranomaisia.

Miller kertoi AFP:lle antamassaan lausunnossa, että hänen kommenttinsa olivat perustuneet sisäisen turvallisuuden ministeri Kristi Noemin tapahtuneesta kertomaan versioon, jonka pohjana oli rajavartioston kertomus tapahtumista.

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
