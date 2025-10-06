”Tämä on kohtuutonta” – VR suunnittelee Tampereen lipputoimiston sulkemista ja palveluneuvojien irtisanomista

Rautatiealan unioni RAU kritisoi VR:n aikeita sulkea Tampereen rautatieaseman lipputoimisto. Demokraatti Demokraatti

VR-Yhtymä ilmoitti viime viikolla muutosneuvotteluista, jotka koskevat Tampereen ja Helsingin lipputoimistoissa työskenteleviä palveluneuvojia. VR harkitsee Tampereen lipputoimiston sulkemista ja seitsemän työntekijän irtisanomista.

RAU huomauttaa, että lipputoimistoissa käynnistettiin edelliset muutosneuvottelut tasan vuosi sitten. Tuolloin päätettiin neljän henkilön irtisanomisesta, mutta irtisanomisia ei toteutettu.

– Vuosi sitten käytiin pitkät neuvottelut, mutta henkilöstöllä ei ole vieläkään tietoa, kehen irtisanomiset kohdistuvat. Nyt aloitetaan uudet neuvottelut samoista työntekijöistä. Tämä on kohtuutonta, RAU:n puheenjohtaja Markku Lehtinen sanoo tiedotteessa.

Edellisten muutosneuvotteluiden jälkeen päätettiin, että lipputoimistot Helsingissä ja Tampereella muutetaan palvelupisteiksi. Niissä ei enää myydä lippuja, vaan opastetaan lipun itseostossa ja annetaan neuvoja junalla matkustamiseen. Nyt aloitettavat muutosneuvottelut tarkoittavat, että Tampereelle ei avattaisi enää palvelupistettä ollenkaan.

RAU:N mukaan kasvava rautatieliikenne ja lisääntyvät poikkeustilanteet korostavat lipputoimistojen roolia, vaikka enää prosentti lipuista ostetaan perinteisistä lipunmyyntipisteistä.

Tampereen ja Helsingin asemien läpi kulkee tuhansia asiakkaita päivittäin. Poikkeustilanteissa palveluneuvojien apu ja osaaminen ovat korvaamattomia. RAU:n pääluottamusmies Lea Sahala toteaa, että palveluneuvojat auttavat, kun järjestelmät eivät siihen pysty.

– Viime keväänä raiteilla oli useita häiriötilanteita, jolloin lipputoimistojen työntekijät auttoivat matkustajia neuvomalla ja muuttamalla lippuja. Tampereen lipputoimistossa kävi yhden poikkeuspäivän aikana lähes 500 asiakasta. On vaikea uskoa, että olisi asiakkaiden päätös, että tällainen palvelu poistetaan, Sahala ihmettelee tiedotteessa.

PALVELUNEUVOJAT ovat Sahalan mukaan tehneet konkreettisia ehdotuksia, joilla lipputoimistojen toimintaa voisi kehittää. Monilla on pitkä kokemus rautatiealalta ja vahva halu kehittää työtään, hän kertoo.

– Palveluneuvojat ovat kertoneet useaan otteeseen, että heidän ammattitaidollaan voisi tehdä paljon enemmän, kuten myydä kansainvälisiä lippuja ja paikkalippuja. Kansainvälisten järjestelmien hajanaisuus vaikeuttaa matkustamista ja heikentää asiakaskokemusta merkittävästi. Työnantajan näkemys on toinen, Sahala sanoo.

RAU nostaa esiin, että VR-Yhtymä on yksi Tampereen ratapihan kehittämiseen tähtäävän hankkeen tilaajista. Hankkeessa rakennetaan moderni matkaterminaali. Vielä vuonna 2024 VR halusi vastata Tampereella palveluneuvonnan kehittämisellä kilpailuun, parantaa näkyvyyttä asemilla ja laajentaa lipputoimistojen palvelua.

– Nyt alkavien muutosneuvotteluiden valossa nämä tavoitteet ovat ilmeisesti muuttuneet kokonaan. Haluttu lopputulos onkin nyt aivan toisenlainen, Sahala sanoo.