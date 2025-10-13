”Tämä on luokkapolitiikkaa pahimmillaan” – vasemmistoliitto vaatii perumaan ammatillisen koulutuksen leikkaukset

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vaatii hallitusta perumaan 120 miljoonan euron leikkauksensa ammatilliseen koulutukseen. Demokraatti Demokraatti

Koskela nostaa esiin Ylen MOT-toimituksen selvityksen, jonka mukaan lähiopetuksen määrä on romahtanut ja opiskelijoiden osaaminen on heikentynyt säästöjen takia.

– Tämä on luokkapolitiikkaa pahimmillaan. Ammattiin opiskelevien tarpeita ei nähdä todellisina, vaan ammatillinen koulutus näyttäytyy vain ikuisena säästökohteena. Tämä saa nyt riittää, leikkaukset on peruttava, ammattiin opiskelevat ansaitsevat parempaa, Koskela sanoo tiedotteessa.

Ammatillisten oppilaitosten opettajia edustavan AO:n mukaan lähiopetuksen määrä on vähentynyt noin kuukaudella viimeisen vuosikymmenen aikana rahoitusleikkausten takia. MOT:n yrityksille tekemän kyselyn mukaan opiskelijoiden osaaminen on heikentynyt samaan aikaan merkittävästi.

– Hallituksessa ei selvästikään nähdä, millaista hallaa ikuinen säästäminen ammatillisesta koulutuksesta tekee osaamiselle. Esimerkiksi telakkamme tarvitsevat osaavaa työvoimaa, jotta tilauksia saadaan tulevaisuudessakin, Koskela sanoo.

Koskelan mukaan hänen ja muiden vasemmistoliiton kansanedustajien kuluneen vuoden aikana tekemillä vierailuilla ammatillisissa oppilaitoksissa eri puolilla Suomea on kuultu samaa viestiä kuin Ylen MOT nyt kertoo. Koskelan mukaan opettajien viesti on ollut selvä:

– Rahoitusleikkaukset ovat johtaneet lähiopetuksen määrän romahdukseen, usko koko koulutukseen horjuu, ja huoli oppilaista on suuri. Näin ei voi jatkua.

Koulutuksen eriarvoisuus kasvaa ja osaaminen eriytyy.

KANTAA asiaan ottaa myös vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski. Hän vaatii opetusministeriä puuttumaan ammatillisen koulutuksen kriisiin.

– Herätys opetusministeri Anders Adlercreutz (r.)! Sivistysvaliokunnan jäsenenä sekä ammattiin opiskelevan nuoren äitinä pidän käsittämättömänä, että ministeri ei ole huolissaan siitä, miten eriarvoisesti oppivelvollisia nuoria kohdellaan amiksissa ja lukioissa, Lohikoski sanoo tiedotteessa.

Lohikoski muistuttaa tekemästään lakialoitteesta, jossa esitetään laintasoista sääntelyä opetuksen määrästä ammatillisessa koulutuksessa. Tällä hetkellä asiasta säädetään asetuksella. Lakialoitteen tavoitteena on nostaa opetuksen ja ohjauksen vähimmäismäärä osaamispistettä kohti 12 tunnista 16 tuntiin.

– Koulutuksen eriarvoisuus kasvaa ja osaaminen eriytyy jokaisella oppiasteella. Haluan, että pysähdymme kysymään: miksi jotkut nuoret saavat toisen asteen koulutuksessa paljon, ja toiset niin vähän?

– Onko hallitus todella valmis hyväksymään sen, että ammattiin opiskelevien oppivelvollisuus on toisarvoinen lukiolaisiin nähden? Lohikoski kysyy.