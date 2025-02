”Tämä on todella raskasta aikaa” – Ylen irtisanomiset alkoivat

Yle kertoi tammikuussa muutosneuvottelujen päätteeksi, että yhtiön henkilöstömäärä vähenee 309:llä, josta irtisanomisia on 156.

Henkilöstö vähenee säästökierrosten aikana yli 500:lla, kun mukaan lasketaan myös määräaikaiset työntekijät, sanoo Ylen ohjelmatyöntekijöiden puheenjohtaja Antti Laakso.

Irtisanomiset jatkuvat hänen mukaansa pitkälle maaliskuun jälkipuoliskolle. Ylellä on toimituksia ympäri Suomen, ja irtisanomisista halutaan kertoa kasvokkain.

- Totta kai me haluamme, että asia hoidetaan fiksusti, ja ymmärrämme maantieteen haasteet. Samalla me olemme huolissamme jäsenistömme jaksamisesta. Tämä on todella raskasta aikaa, Laakso sanoo STT:lle.