”Tämä on vähän sellainen avaruusolennot-kokoontuminen” – Eero Heinäluoma odottaa Tampereen puoluekokouksesta historiallista

SDP:n europarlamentaarikko Eero Heinäluoma odottaa juuri alkaneesta Tampereen puoluekokouksesta historiallista. Puolue siirtyy Heinäluoman mukaan Tampere-talolla selkeästi uuteen aikaan.

Simo Alastalo

– 1980-luvulla syntynyt sukupolvi ottaa vahvan aseman puolueen johtamisessa. Oletan, että täällä ohjelmatyön kautta katsotaan vaalikautta pidemmälle. Aika on haastava. Tässä ajassa politiikkaa ei voi tehdä ellei katse ole 20-30 vuoden päässä. Sitä SDP aika vahvasti täällä tekee, Heinäluoma sanoo.

SDP:n ohjelmatyö on Heinäluoman mukaan palannut arvoonsa monenlaisten vuosien varrella nähtyjen käänteiden ja vaiheiden jälkeen.

– Nyt on tehty tosi iso uurastus. SDP:n ohjelmatyöhän lähtee YK:n kehitystavoitteista. Kun alunperin päätettiin, että katsotaan maailman muuttamista sitä kautta, se tuntui aika rohkealta. Nyt tuntuu, että se antaa ohjelmalle vahvan pohjan ja kansainvälisen ulottuvuuden. Maailman haasteet ovat globaaleja. Ei voida tehdä yksin kansallista politiikkaa. Tämä menetelmä on varmasti oikea.

SDP on tunnettu vahvasta ohjelmatyöstään kautta vuosikymmenten. Korkein huippu oli 1960-ja 70-luvuilla. Heinäluoman mukaan SDP on senkin jälkeen ollut puolue, joka on panostanut poliittiseen ohjelmaan eniten.

– Tämän kokouksen päätöksillä SDP ottaa ohjelmallisen työn ykköspaikan puolueiden keskuudessa. Se on hyvä, koska siinä näkyy SDP:n oma perinne. Tavoitteita pohditaan isolla joukolla ja päätökset tehdään puoluekokouksessa, jolloin puolueen kenttä pääsee sanomaan mitä tehdään.

Puoluekokousten henkilövalinnat korostuvat Heinäluoman mukaan ymmärrettävästi julkisuudessa, mutta suurista linjoista päätetään ohjelmatyössä.

”Se kuulostaa kliseeltä.”

– Siihen tuleva puoluejohto saa vahvat sävelet täältä Tampereelta.

Tärkein kysymys tulevassa ohjelmassa koskee Heinäluoman mukaan ilmastonmuutosta.

– Se kuulostaa kliseeltä ja moni kokee, että siitä on puhuttu jo riittävästi. Muutokseen vastaaminen on vasta alkanut. Kyllä, ilmastonmuutokseen liittyvät talouden modernisaatiotavoitteet ovat se ykkösasia.

SDP on kokoustanut Tampere-talolla ennenkin. Heinäluomalla on jäänyt erityisesti mieleen vuoden 2005 puoluekokous, jossa päätettiin oppivelvollisuuden laajennustavoitteesta.

– Tavoitteen toteuttamiseen meni 15 vuotta. Nämä eivät mene aina hetkessä eteenpäin. Nyt se etenee. Sen takia ne, jotka tekevät täällä tänään päätöksiä, voivat luottaa siihen, että niitä tavoitteita viedään sitten porukalla eteenpäin seuraavina vuosina ja vuosikymmeninä.

Koronaepidemian vuoksi tehdyt erityisjärjestelyt syövät Heinäluoman mukaan osan kokoustamisen ilosta. Turvavälit ja maskit ovat Tampereella laajalti käytössä.

– Tämä on vähän sellainen avaruusolennot-kokoontuminen. Kyllähän nämä etäisyydet ottavat osan ihmisten tapaamisista pois ja sitten vielä maskien pito. Sitä kun on europarlamentissa keväällä ja kesällä harjoitellut, niin huomaa, että viestinnästä se puhuttu sana on ehkä se seitsemän prosenttia, loppu on äänensävyjä, äänenpaineita, ilmeitä ja erityisesti kasvojen ilmeitä.

– Kyllähän tämä jää historiaan myös tämän koronan takia. Se vie osa iloa.