Laiho esittää sote-valiokunnan jakamista kahteen – ”Tällä hetkellä ei tahdota pysyä eduskunnan työtahdissa”

Hänen ajatuksensa on, että sosiaaliturvaan liittyvät asiat hoidettaisiin yhdessä valiokunnassa ja sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät asiat toisessa – vastaavalla tavalla kuin ne on ministeriössä jaettu ministerien kesken.

- Tällä hetkellä valiokunnassa ei tahdota pysyä eduskunnan työtahdissa ja myös työhyvinvoinnin kanssa on ongelmia, Laiho perusteli STT:lle eduskunnassa.

Johtuuko se puheenjohtajasta?

Laiho puhui ehdotuksestaan jo aiemmin tänään Ylen Politiikkaradiossa.

SOSIAALI- ja terveysvaliokunta on ollut toistuvasti otsikoissa ilmapiiriongelmien vuoksi. Yhtenä syynä ongelmiin on pidetty puheenjohtaja Krista Kiurun (sd.) johtamistapaa. Toisaalta myös hallituksen esityksiä on tullut valiokunnan käsittelyyn myöhäisessä vaiheessa.