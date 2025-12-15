Palkittu politiikan aikakauslehti.
15.12.2025 13:24 ・ Päivitetty: 15.12.2025 13:57

Tämä yhtiö sekoitti Suomen sähkömarkkinat – ehdotus rangaistukseksi on nyt tiedossa

Energiavirasto aikoo esittää Suomen sähkömarkkinat pari vuotta sitten sekoittaneelle, Ruotsissa toimivalle Kinect Energylle seuraamusmaksua.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Suomessa sai pörssisähköä negatiiviseen hintaan vuoden 2023 marraskuussa Kinect Energyn tekemän virheen vuoksi. Yhtiö tarjosi erehdyksessä sähköpörssi Nordpooliin niin suuren määrän sähköä, että hinta putosi miinukselle.

Kinect Energyn tekemän virheen vuoksi pörssisähkön hinta oli Nordpoolin mukaan perjantaina 24. marraskuuta 2023 kello 15:sta eteenpäin joka tunti -50 senttiä kilowattitunnilta. Energiaviraston mukaan virheellä oli vaikutusta sähkön hintaan myös Suomea laajemmalla alueella.

Energiavirasto katsoo yhtiön rikkoneen virheen vuoksi kieltoa manipuloida markkinoita. Se tulee esittämään myöhemmin erikseen markkinaoikeudelle, että oikeus määräisi yhtiölle seuraamusmaksun, viraston tiedotteessa kerrotaan.

Asiasta kertoi Suomessa aiemmin Helsingin Sanomat.

Täsmennetty otsikkoa 15.12. kello 15.57: kyse on vasta esityksestä rangaistukseksi, ei rangaistuksesta.

