Tiede ja teknologia
15.8.2025 11:09 ・ Päivitetty: 15.8.2025 11:09
Tämäkin vielä: uudenlaista teinien muotihuumetta löytyi Vantaalta
Poliisi on takavarikoinut huumeena käytettävää niin kutsuttua lean-seosta Suomessa tiettävästi ensimmäistä kertaa.
Lean on Yhdysvalloissa 1990-luvulla päihdekäyttöön keksitty yskänlääkkeen ja makean virvoitusjuoman sekoitus. Helposti juotava karkkimainen seos sisältää tyypillisesti kodeiinia, antihistamiinia ja alkoholia, ja se aiheuttaa nopeasti riippuvuutta etenkin teini-ikäisille käyttäjille.
Seoksella on leanin lisäksi useita slanginimiä kuten ”purple punch”, ”purple drank” tai ”syrup”, poliisi kertoo. Se on yleensä voimakkaan väristä, esimerkiksi violettia.
POLIISI takavarikoi ainetta Vantaan Kivistössä heinäkuussa. Poliisi oli saanut ilmoituksen, että kerrostalon parvekkeelta oli ammuttu käsiaseella. Poliisi otti kiinni kolme epäiltyä ja teki asuntoon kotietsinnän, jossa löytyi starttipistooli sekä 12 pulloa violettia nestettä.
Vakavin haittavaikutus on hengityksen lamautuminen.
Tutkinnassa selvisi, että neste sisälsi kodeiinia ja parasetamolia. Kodeiini on opioideihin kuuluva lääkeaine, joka on luokiteltu huumausaineeksi.
Sen vakavin haittavaikutus on hengityksen lamautuminen, jonka riski kasvaa yhteiskäytössä alkoholin tai muiden keskushermostoa lamaavien aineiden kanssa.
Lisää aiheesta
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
Lisää aiheesta
Kotimaa
23.7.2025 12:52
Poliisi: Erittäin vaarallisen ”peukkuhuumeen” käyttö, takavarikot ja haittavaikutukset lisääntyneet rajusti