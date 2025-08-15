Tämäkin vielä: uudenlaista teinien muotihuumetta löytyi Vantaalta

Poliisi on takavarikoinut huumeena käytettävää niin kutsuttua lean-seosta Suomessa tiettävästi ensimmäistä kertaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lean on Yhdysvalloissa 1990-luvulla päihdekäyttöön keksitty yskänlääkkeen ja makean virvoitusjuoman sekoitus. Helposti juotava karkkimainen seos sisältää tyypillisesti kodeiinia, antihistamiinia ja alkoholia, ja se aiheuttaa nopeasti riippuvuutta etenkin teini-ikäisille käyttäjille.

Seoksella on leanin lisäksi useita slanginimiä kuten ”purple punch”, ”purple drank” tai ”syrup”, poliisi kertoo. Se on yleensä voimakkaan väristä, esimerkiksi violettia.

POLIISI takavarikoi ainetta Vantaan Kivistössä heinäkuussa. Poliisi oli saanut ilmoituksen, että kerrostalon parvekkeelta oli ammuttu käsiaseella. Poliisi otti kiinni kolme epäiltyä ja teki asuntoon kotietsinnän, jossa löytyi starttipistooli sekä 12 pulloa violettia nestettä.

Vakavin haittavaikutus on hengityksen lamautuminen.

Tutkinnassa selvisi, että neste sisälsi kodeiinia ja parasetamolia. Kodeiini on opioideihin kuuluva lääkeaine, joka on luokiteltu huumausaineeksi.